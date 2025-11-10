Відео
Головна Військова економіка Нова вакансія в "Азові" — треба прибирати

Нова вакансія в "Азові" — треба прибирати

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 03:26
Оновлено: 04:28
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує прибиральникам службових приміщень
Прибиральник. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які дбатимуть про чистоту. Йдеться про прибиральників службових приміщень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 6 листопада. 

Читайте також:
"Азов" шукає прибиральників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки прибиральника службових приміщень 

Прибиральник службових приміщень має здійснювати щоденне прибирання, підтримувати чистоту у приміщеннях, своєчасно виносити відходи та сміття. Обов'язковою вимогою є дотримання санітарних норм і правил безпеки.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують відповідальних та уважних до деталей людей, які бажають працювати за графіком та створювати комфортне середовище для персоналу. Від фахівців очікують готовності до роботи в команді, виконання вказівок керівництва. 

Умови роботи  

Азовці пропонують працівникам графік роботи 5/2 по вісім годин щодня, офіційне працевлаштування та соціальні гарантії, бронювання, щорічну відпустку тривалістю 24–28 днів, одноразову матеріальну допомогу. Щомісячна зарплата становитиме 13–14 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує до своїх лав людей, які знаються на програмуванні мікроконтролерів. Йдеться про фахівців із програмування

Також у бригаді є вакансія для будівельників. Обійняти таку посаду можуть ті, хто знається на будівництві.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
