Главная Военная экономика В "Азов" приглашают особых водителей — надо эвакуировать раненых

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 03:26
обновлено: 17:55
Бригада Азов приглашает умелых водителей для медпункта — какие условия и зарплата
Боевой медик "Азова". Иллюстративное фото: бригада "Азов"

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умело и уверенно управляют техникой. Речь идет о водителях медицинского пункта.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Какие обязанности кандидата

  • проведение медицинских эвакуаций личного состава гусеничной техникой;
  • контроль технического состояния и мелкий ремонт гусеничной техники.

Требования к кандидату

  • наличие водительских прав категории В и опыта вождения не менее 1 года;
  • умение быстро ориентироваться в ситуации и принимать решения;
  • умелое вождение техники в любое время года и время суток;
  • готовность управлять лево- и праворульной автомобильной техникой;
  • пройденные курсы оффроада и контраварийного вождения будут преимуществом;
  • готовность пройти курсы подготовки-бойцов спасателей вместе с медицинским экипажем;
  • готовность учиться работать с прибором ночного видения и другими техническими средствами.

Условия работы

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.

Денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды людей, которые разбираются в программировании микроконтроллеров. Речь идет о специалистах по программированию.

Также в бригаде есть вакансия для строителей. Занять такую должность могут те, кто разбирается в строительстве.

ВСУ работа бригада "Азов" вакансии контракт Рекрутинг водитель
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
