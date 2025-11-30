Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мастерам по ремонту электрооборудования

Мужчина ремонтирует ноутбук. Фото иллюстративное: istock.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют устранять повреждения в электротехнике. Речь идет о мастерах по ремонту электротехники.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 25 ноября.

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности мастера по ремонту электротехники

Мастер по ремонту электротехники должен ремонтировать и заменять поврежденные детали техники: ноутбуков, микросхем, зарядных устройств, блоков питания и зарядных станций. Среди обязанностей такого специалиста диагностика неисправностей, наладка и регулировка оборудования, проведение профилактических работ и обеспечение безопасной эксплуатации техники.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и внимательных к деталям людей в возрасте от 18 до 45 лет, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готовы постоянно учиться, развиваться и работать в зоне боевых действий. От претендентов ожидают умения паять и читать электрические схемы, знания технической документации, способности к анализу и решению проблем, понимания принципов работы техники. Также нужно иметь опыт работы по направлению электронщика, навыки работы с различными инструментами и оборудованием.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата — 27–127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день будут начислять доплаты — 3 300 гривен. На должность могут перевести бойцов, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют выполнять фрезерную обработку деталей и инструментов. Речь идет о фрезеровщиках.

Также в бригаде нужны делопроизводители. На работу приглашают молодых людей, которые разбираются в учете.