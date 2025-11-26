Відео
Головна Військова економіка Нова вакансія в "Азові" — треба працювати з верстатами

Нова вакансія в "Азові" — треба працювати з верстатами

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 03:26
Оновлено: 11:43
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує фрезерувальникам
Фрезерувальник. Фото ілюстративне: Харківський обласний центр зайнятості

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на фрезерний обробці. Йдеться про фрезерувальників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 10 серпня.

"Азов" шукає фрезерувальників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки фрезерувальника 

Фрезерувальник відповідає за фрезерну обробку складних деталей та інструментів, під час вимірювання яких можуть виникати труднощі через велику кількість установок і переходів. Також серед його обов'язків координатне розточування отворів за допомогою плитки та індикаторів.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують людей, які вмотивовані до виконання поставлених завдань, готові працювати у складних умовах, мають досвід роботи за фахом, вміють працювати з верстатами різного типу. 

Щоб обійняти посаду, треба знати: 

  • критерії перевірки точності верстатів і способу їхнього монтажу: кріплення й монтаж складних деталей, методи технологічної послідовності обробки;
  • методи здійснення термообробки інструментів;
  • матеріальну частину та принципи роботи різних типів зразків озброєння — кандидатам, які мають такі знання нададуть перевагу.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. Претендент на посаду має бути готовими до роботи як на відстані, зокрема на полігоні та пункті постійної дислокації частини, так і в польових умовах.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, у бригаді бракує людей, які знаються на системах автомобілів. Йдеться про автоелектриків.

Також в "Азові" є вакантні місця для тих, хто вміє виготовляти вибухові пристрої та знає хімію. На роботу запрошують хіміків.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
