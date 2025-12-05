Для взрывотехников и пиротехников в Азове есть работа — какая вакансия

Подрывать оккупантов и получать деньги — в "Азове" есть вакансия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения человека, который разбирается во взрывчатке. Речь идет о взрывотехниках и пиротехниках.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Описание вакансии
Бригаде "Азов" нужны люди, которые будут работать с взрывоопасными веществами, взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами. Также будет работа с вредными и токсичными веществами.
От будущего сотрудника также требуется работа с ручным и электроинструментом, работа с минами и другими видами боеприпасов.
Требования к кандидату
- знание номенклатуры мин и других боеприпасов;
- готовность работать в зоне активных боевых действий и по всей территории Украины;
- возраст до 50 лет;
- желательно профессионально-техническое образование;
- готовность постоянно учиться и развиваться.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату - 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в аккумуляторах. В бригаде есть вакансия аккумуляторщика.
Также в войска приглашают специалистов, которые умеют ремонтировать и заменять поврежденные детали техники. Речь идет о мастерах по ремонту электротехники.
