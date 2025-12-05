Видео
Главная Военная экономика Подрывать оккупантов и получать деньги — в "Азове" есть вакансия

Подрывать оккупантов и получать деньги — в "Азове" есть вакансия

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 03:26
Для взрывотехников и пиротехников в Азове есть работа — какая вакансия
Сапер ВСУ. Иллюстративное фото: АрмияИнформ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения человека, который разбирается во взрывчатке. Речь идет о взрывотехниках и пиротехниках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Описание вакансии

Бригаде "Азов" нужны люди, которые будут работать с взрывоопасными веществами, взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами. Также будет работа с вредными и токсичными веществами.

От будущего сотрудника также требуется работа с ручным и электроинструментом, работа с минами и другими видами боеприпасов.

Требования к кандидату

  • знание номенклатуры мин и других боеприпасов;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий и по всей территории Украины;
  • возраст до 50 лет;
  • желательно профессионально-техническое образование;
  • готовность постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату - 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в аккумуляторах. В бригаде есть вакансия аккумуляторщика.

Также в войска приглашают специалистов, которые умеют ремонтировать и заменять поврежденные детали техники. Речь идет о мастерах по ремонту электротехники.

работа бригада "Азов" вакансии Рекрутинг саперы
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
