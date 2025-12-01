В Азові з'явилась вакансія для знавців акумуляторів — які вимоги та зарплата

Є вакансія акумуляторника — кого запрошують до бригади "Азов"
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на акумуляторах. Є вакансія акумуляторника.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Які обов'язки
- ремонт та обслуговування акумуляторних батарей;
- робота з високоточними приладами.
Вимоги до кандидата
- знання техніки безпеки;
- уміння ремонту та обслуговування акумуляторних батарей;
- знання конструкції акумуляторних батарей;
- вміння використовувати високоточні прилади;
- сумлінне виконання поставлених задач;
- готовність працювати як на тиловий ПТД, так і в зоні активних бойових дій.
Умови служби
Бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Крім цього є можливість переведення чинних військовослужбовців.
Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій і у цьому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють виконувати фрезерну обробку деталей та інструментів. Йдеться про фрезерувальників.
Також у бригаді потрібні діловоди. На роботу запрошують молодих людей, які знаються на обліку.
