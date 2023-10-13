Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Е-реєстр "Оберіг" вже працює: хто матиме доступ до всіх даних українців arrow

Е-реєстр "Оберіг" вже працює: хто матиме доступ до всіх даних українців

13 жовтня 2023 23:13
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Хто отримає доступ до персональних даних українців у системі Оберіг
Ведення військового обліку на території Кременецького району. Фото: kremenets.te.gov.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні запрацювала система "Оберіг" ― електронний реєстр, у якому збирають інформацію про військовозобов'язаних та військовослужбовців. З її допомогою збираються удосконалити військовий облік і провести його цифровізацію. При цьому у Верховній Раді планують розглянути законопроєкт № 10062, який передбачає значне розширення джерел наповнення реєстру, а також створення Електронного кабінету призовника.

Про те, які дані українців отримає система "Оберіг" і хто матиме до них доступ, розповів адвокат Олександр Камша в інтерв'ю для видання NV.

Читайте також:

Для чого потрібна база "Оберіг"

Головною метою даного реєстру є удосконалення інформаційної взаємодії  між державними базами даних.

Крім того, система дасть змогу подавати заяви в електронній формі до відповідних відомств для отримання статусу:

  • учасника бойових дій;
  • інваліда війни;
  • члена сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Хто отримає доступ до даних у реєстрі "Оберіг"

Доступ до персональних і службових даних єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних отримають співробітники ТЦК, які проводять мобілізацію.

Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко розповів у ефірі телемарафону, що до реєстру буде мати доступ кожен на своєму рівні

До прикладу, районний ТЦК та СП — матиме на своєму рівні, якщо це головний військком — має доступ до всіх обласних мобілізаційних ресурсів й так аж до Головного управління. Окрім того, на думку Костенка, реєстр має залишати слід кожної людини, яка туди заходить.

Також, за словами Олександра Камші, проєкт змін до закону про реєстр "Оберіг" пропонує створити Електронний кабінет військовозобов'язаного, до якого він матиме доступ і можливість побачити, які дані про нього є в реєстрі.

 

Хто отримає доступ до даних у реєстрі "Оберіг"
Співробітники ТЦК працюють за комп'ютером. Фото: armyinform.com.ua

З яких реєстрів наповнюватимуть базу "Оберіг"

Для формування інформаційної бази електронного реєстру "Оберіг" Центральна виборча комісія вже передала в електронному вигляді відомості про всіх громадян України віком від 17 до 60 років. На їхній основі реєстр поповнюватиметься з інших відомчих баз даних:

  • РАЦС — органу державної реєстрації актів цивільного стану;
  • Міграційної служби;
  • Податкової інспекції;
  • Держприкордонслужби;
  • Міністерства освіти і науки;
  • Міністерства охорони здоров'я;
  • Пенсійного фонду України (дані щодо інвалідності);
  • Офісу Генерального прокурора;
  • Державної судової адміністрації;
  • Національної поліції;
  • Міністерства внутрішніх справ;
  • Міністерства юстиції;
  • Міністерства соціальної політики (дані про ветеранів);
  • Міністерства водного транспорту і судноплавства;
  • Міністерства цивільної авіації;
  • інші державні органи-держателі (розпорядники, адміністратори) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних.

"Враховуючи те, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки визнав проєкт закону невідкладним, уже найближчим часом Верховна Рада розгляне проєкт і, ймовірно, прийме його у першому читанні. Законодавці планують максимально зібрати та перевести в електронний вигляд інформацію про військовозобов'язаних. Перелічені вище дані будуть доступні ТЦК", ― пояснив юрист.

Раніше ми повідомляли, за якої умови військовозобов'язаним в Україні почнуть вручати повістки онлайн

Нагадаємо, ми розповідали, яке призначення системи "Оберіг" і як вона допоможе мобілізації.

Також ми писали, які головні плюси та мінуси електронного реєстру військовозобов'язаних. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз