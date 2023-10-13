Хто отримає доступ до персональних даних українців у системі Оберіг

Ведення військового обліку на території Кременецького району. Фото: kremenets.te.gov.ua

В Україні запрацювала система "Оберіг" ― електронний реєстр, у якому збирають інформацію про військовозобов'язаних та військовослужбовців. З її допомогою збираються удосконалити військовий облік і провести його цифровізацію. При цьому у Верховній Раді планують розглянути законопроєкт № 10062, який передбачає значне розширення джерел наповнення реєстру, а також створення Електронного кабінету призовника.

Про те, які дані українців отримає система "Оберіг" і хто матиме до них доступ, розповів адвокат Олександр Камша в інтерв'ю для видання NV.

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Для чого потрібна база "Оберіг"

Головною метою даного реєстру є удосконалення інформаційної взаємодії між державними базами даних.

Крім того, система дасть змогу подавати заяви в електронній формі до відповідних відомств для отримання статусу:

учасника бойових дій;

інваліда війни;

члена сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Хто отримає доступ до даних у реєстрі "Оберіг"

Доступ до персональних і службових даних єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних отримають співробітники ТЦК, які проводять мобілізацію.

Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко розповів у ефірі телемарафону, що до реєстру буде мати доступ кожен на своєму рівні.

До прикладу, районний ТЦК та СП — матиме на своєму рівні, якщо це головний військком — має доступ до всіх обласних мобілізаційних ресурсів й так аж до Головного управління. Окрім того, на думку Костенка, реєстр має залишати слід кожної людини, яка туди заходить.

Також, за словами Олександра Камші, проєкт змін до закону про реєстр "Оберіг" пропонує створити Електронний кабінет військовозобов'язаного, до якого він матиме доступ і можливість побачити, які дані про нього є в реєстрі.

Співробітники ТЦК працюють за комп'ютером. Фото: armyinform.com.ua

З яких реєстрів наповнюватимуть базу "Оберіг"

Для формування інформаційної бази електронного реєстру "Оберіг" Центральна виборча комісія вже передала в електронному вигляді відомості про всіх громадян України віком від 17 до 60 років. На їхній основі реєстр поповнюватиметься з інших відомчих баз даних:

РАЦС — органу державної реєстрації актів цивільного стану;

Міграційної служби;

Податкової інспекції;

Держприкордонслужби;

Міністерства освіти і науки;

Міністерства охорони здоров'я;

Пенсійного фонду України (дані щодо інвалідності);

Офісу Генерального прокурора;

Державної судової адміністрації;

Національної поліції;

Міністерства внутрішніх справ;

Міністерства юстиції;

Міністерства соціальної політики (дані про ветеранів);

Міністерства водного транспорту і судноплавства;

Міністерства цивільної авіації;

інші державні органи-держателі (розпорядники, адміністратори) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних.

"Враховуючи те, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки визнав проєкт закону невідкладним, уже найближчим часом Верховна Рада розгляне проєкт і, ймовірно, прийме його у першому читанні. Законодавці планують максимально зібрати та перевести в електронний вигляд інформацію про військовозобов'язаних. Перелічені вище дані будуть доступні ТЦК", ― пояснив юрист.

Раніше ми повідомляли, за якої умови військовозобов'язаним в Україні почнуть вручати повістки онлайн.

Нагадаємо, ми розповідали, яке призначення системи "Оберіг" і як вона допоможе мобілізації.

Також ми писали, які головні плюси та мінуси електронного реєстру військовозобов'язаних.