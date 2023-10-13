Кто получит доступ к персональным данным украинцев в системе Оберіг

Е-реестр "Оберіг" уже работает: кто будет иметь доступ ко всем данным украинцев
В Украине заработала система "Оберіг" — электронный реестр, в котором собирают информацию о военнообязанных и военнослужащих. С ее помощью собираются усовершенствовать военный учет и произвести его цифровизацию. При этом в Верховной Раде планируется рассмотреть законопроект № 10062, предусматривающий значительное расширение источников наполнения реестра, а также создание Электронного кабинета призывника.
О том, какие данные украинцев получит система "Оберіг" и кто будет иметь к ним доступ, рассказал адвокат Александр Камша в интервью NV.
Для чего нужна база "Оберіг"
Главной целью данного реестра является усовершенствование информационного взаимодействия между государственными базами данных.
Кроме того, система позволит подавать заявления в электронной форме в соответствующие ведомства для получения статуса:
- участника боевых действий;
- инвалида войны;
- члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
Кто получит доступ к данным в реестре "Оберіг"
Доступ к персональным и служебным данным единого электронного реестра военнообязанных получат сотрудники ТЦК, производящие мобилизацию.
Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в эфире телемарафона, что к реестру будут иметь доступ каждый на своем уровне.
К примеру, районный ТЦК и СП будет иметь на своем уровне, если это главный военком — имеет доступ ко всем областным мобилизационным ресурсам и так вплоть до Главного управления. Кроме того, по мнению Костенко, реестр должен оставлять след каждого человека, который туда заходит.
Также, по словам Александра Камши, проект изменений в закон о реестре "Оберіг" предлагает создать Электронный кабинет военнообязанного, к которому он будет иметь доступ и возможность увидеть, какие данные о нем есть в реестре.
Из каких реестров будут наполнять базу "Оберег"
Для формирования информационной базы электронного реестра "Оберіг" Центральная избирательная комиссия уже передала в электронном виде сведения обо всех гражданах Украины в возрасте от 17 до 60 лет. На их основе реестр будет пополняться из других ведомственных баз данных:
- ЗАГС — орган государственной регистрации актов гражданского состояния;
- Миграционная служба;
- Налоговая инспекция;
- Госпогранслужба;
- Министерство образования и науки;
- Министерство здравоохранения;
- Пенсионний фонд Украины (данные по инвалидности);
- Офис Генерального прокурора;
- Государственная судебная администрация;
- Национальная полиция;
- Министерство внутренних дел;
- Министерство юстиции;
- Министерство социальной политики (данные о ветеранах);
- Министерство водного транспорта и судоходства;
- Министерство гражданской авиации;
- другие государственные органы-держатели (распорядители, администраторы) информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных.
"Учитывая, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки признал проект закона неотложным, уже в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проект и, вероятно, примет его в первом чтении. Законодатели планируют максимально собрать и перевести в электронный вид информацию о военнообязанных. Вышеперечисленные данные будут доступны ТЦК", ― объяснил юрист.
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