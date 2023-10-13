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Е-реестр "Оберіг" уже работает: кто будет иметь доступ ко всем данным украинцев

13 октября 2023 23:13
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Кто получит доступ к персональным данным украинцев в системе Оберіг
Ведение военного учета на территории Кременецкого района. Фото: kremenets.te.gov.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине заработала система "Оберіг" — электронный реестр, в котором собирают информацию о военнообязанных и военнослужащих. С ее помощью собираются усовершенствовать военный учет и произвести его цифровизацию. При этом в Верховной Раде планируется рассмотреть законопроект № 10062, предусматривающий значительное расширение источников наполнения реестра, а также создание Электронного кабинета призывника.

О том, какие данные украинцев получит система "Оберіг" и кто будет иметь к ним доступ, рассказал адвокат Александр Камша в интервью NV.

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Для чего нужна база "Оберіг"

Главной целью данного реестра является усовершенствование информационного взаимодействия между государственными базами данных.

Кроме того, система позволит подавать заявления в электронной форме в соответствующие ведомства для получения статуса:

  • участника боевых действий;
  • инвалида войны;
  • члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Кто получит доступ к данным в реестре "Оберіг"

Доступ к персональным и служебным данным единого электронного реестра военнообязанных получат сотрудники ТЦК, производящие мобилизацию.

Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в эфире телемарафона, что к реестру будут иметь доступ каждый на своем уровне.

К примеру, районный ТЦК и СП будет иметь на своем уровне, если это главный военком — имеет доступ ко всем областным мобилизационным ресурсам и так вплоть до Главного управления. Кроме того, по мнению Костенко, реестр должен оставлять след каждого человека, который туда заходит.

Также, по словам Александра Камши, проект изменений в закон о реестре "Оберіг" предлагает создать Электронный кабинет военнообязанного, к которому он будет иметь доступ и возможность увидеть, какие данные о нем есть в реестре.

 

Кто получит доступ к данным в реестре "Оберег"
Сотрудники ТЦК работают за компьютером. Фото: armyinform.com.ua

Из каких реестров будут наполнять базу "Оберег"

Для формирования информационной базы электронного реестра "Оберіг" Центральная избирательная комиссия уже передала в электронном виде сведения обо всех гражданах Украины в возрасте от 17 до 60 лет. На их основе реестр будет пополняться из других ведомственных баз данных:

  • ЗАГС — орган государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • Миграционная служба;
  • Налоговая инспекция;
  • Госпогранслужба;
  • Министерство образования и науки;
  • Министерство здравоохранения;
  • Пенсионний фонд Украины (данные по инвалидности);
  • Офис Генерального прокурора;
  • Государственная судебная администрация;
  • Национальная полиция;
  • Министерство внутренних дел;
  • Министерство юстиции;
  • Министерство социальной политики (данные о ветеранах);
  • Министерство водного транспорта и судоходства;
  • Министерство гражданской авиации;
  • другие государственные органы-держатели (распорядители, администраторы) информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных.

"Учитывая, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки признал проект закона неотложным, уже в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проект и, вероятно, примет его в первом чтении. Законодатели планируют максимально собрать и перевести в электронный вид информацию о военнообязанных. Вышеперечисленные данные будут доступны ТЦК", ― объяснил юрист.

Ранее мы сообщали, при каком условии военнообязанным в Украине начнут вручать повестки онлайн.

Напомним, мы рассказывали, каково назначение системы "Оберіг" и как она поможет мобилизации.

Также мы писали, какие главные плюсы и минусы электронного реестра военнообязанных.

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