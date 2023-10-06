Е-реєстр військовозобов'язаних — у ТЦК пояснили справжню мету його створення

Українські військові працюють за комп'ютером. Фото: armyinform.com.ua

В Україні вже сформований Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Система отримала назву "Оберіг".

Яке її основне призначення та як вона допоможе мобілізації, розповів в.о. начальника Сумського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало в коментарі "Суспільному".

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Так, за його словами, формування в Україні єдиної бази допоможе зменшити черги в ТЦК, а також оперативно отримати повну інформацію про особу. За допомогою електронного реєстру буде набагато простіше вести облік призовників, відстежувати їхнє переміщення країною.

Реєстр військовозобов'язаних міститиме персональну та службову інформацію, необхідну для постановки на військовий облік, отримання статусу УБД або білого квитка. За допомогою цих даних можна буде поставити чоловіка на військовий облік без його особистої явки в ТЦК.

"Завдання, яке ставилося вищим керівництвом: до 1 жовтня ввести дані повноцінно всіх військовозобов'язаних, резервістів і призовників. Це все зроблено, зараз відбувається взаємообмін базами з прикордонниками, а також із фінансами — Міністерством фінансів", — зазначив Монукало.

Головними цілями е-реєстру він називає:

охоплення всіх людей, які підлягають призову, як на строкову службу, так і тих, хто перебуває у резерві;

забезпечення ТЦК доступу до інформації про те, де зараз перебуває той чи інший військовозобов'язаний (ідентифікація відбувається за ідентифікаційним кодом платника податків);

спрощення проходження комісії ВЛК на стан придатності;

просте та доступне оформлення пільг для ветеранів;

зменшення черг в ТЦК.

"Це робиться для того, щоб зацифрувати ці всі моменти, відійти від паперових документів, щоб якісно точно зменшити черги в центрах комплектування для отримання якихось довідок чи висновків ВЛК. Це вже буде централізовано і в електронному вигляді можна буде оформити й отримати цю всю інформацію", — резюмував Монукало.

Раніше про повноцінний запуск і роботу електронного реєстру військовозобов’язаних заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, система повністю захищена від хакерських атак.

В свою чергу адвокат Ростислав Кравець пояснив, які серйозні ризики та загрози приховує Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Нагадаємо, ми писали, які саме дані зможуть побачити військкоми про військовозобов'язаних українців через електронний реєстр.