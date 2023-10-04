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Електронний реєстр військовозобов’язаних вже запущено, — Федоров

4 жовтня 2023 14:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Електронний реєстр військовозобов’язаних вже запущено, — Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Мінцифри
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже функціонує та постійно наповнюється інформацією. На даний момент реєстр вже наповнений на понад 90%.

Про це у коментарі Еспресо розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Федоров також додав, що Мінцифри очікує бачення нової команди Міноборони.

"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту. — Ред.) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації", — заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров також розповів, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений на понад 90%. Однак, є питання сервісів на базі "Оберігу" та якими вони будуть.

Раніше ми повідомляли, що в Україні продовжуються мобілізаційні заходи. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки й у разі відсутності відстрочки та наявності позитивного висновку ВЛК можуть бути призвані на військову службу. Проте перед тим як потрапити на фронт, всі мобілізовані мають пройти навчання та бойове злагодження. 

Нагадуємо, під час загальної мобілізації та воєнного стану, які тривають в Україні майже 600 днів, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, включно зі студентами, заборонено перетинати кордон. Проте деяким здобувачам вищої освіти дозволили виїжджати з країни

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