Электронный реестр военнообязанных уже запущен, — Федоров
Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует и постоянно наполняется информацией. На данный момент реестр уже наполнен более чем на 90%.
Об этом в комментарии Эспрессо рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Реестр военнообязанных начал функционировать
Федоров также добавил, что Минцифры ожидает видения новой команды Минобороны.
"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты. — Ред.) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, в котором нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Федоров также рассказал, что электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен более чем на 90%. Однако есть вопросы сервисов на базе "Оберига" и какими они будут.
Ранее мы сообщали, что в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и в случае отсутствия отсрочки и наличия положительного заключения ВВК могут быть призваны на военную службу. Однако перед тем, как попасть на фронт, все мобилизованные должны пройти обучение и боевое слаживание.
Напоминаем, во время общей мобилизации и военного положения, которые продолжаются в Украине почти 600 дней, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, включая студентов, запрещено пересекать границу. Однако некоторым соискателям высшего образования разрешили выезжать из страны.