Электронный реестр военнообязанных уже запущен, — Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Минцифры

Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует и постоянно наполняется информацией. На данный момент реестр уже наполнен более чем на 90%.

Об этом в комментарии Эспрессо рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Федоров также добавил, что Минцифры ожидает видения новой команды Минобороны.

"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты. — Ред.) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, в котором нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров также рассказал, что электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен более чем на 90%. Однако есть вопросы сервисов на базе "Оберига" и какими они будут.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и в случае отсутствия отсрочки и наличия положительного заключения ВВК могут быть призваны на военную службу. Однако перед тем, как попасть на фронт, все мобилизованные должны пройти обучение и боевое слаживание.

Напоминаем, во время общей мобилизации и военного положения, которые продолжаются в Украине почти 600 дней, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, включая студентов, запрещено пересекать границу. Однако некоторым соискателям высшего образования разрешили выезжать из страны.