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Верховна Рада хоче зняти вікові обмеження для служби в армії

2 жовтня 2023 17:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Верховна Рада хоче зняти вікові обмеження для служби в армії
Засідання Верховної Ради України. Фото: rada.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Верховна Рада пропонує зняти вікові обмеження для служби в армії. Законопроєкт націлений на скасовування вікових обмежень для служби в українській армії для чоловіків, які досягли 60 років.

Про це йдеться у картці проєкту закону на порталі Верховної Ради.

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Суть пропозиції полягає в тому, щоб дати зрілим громадянам можливість проходити військову службу, якщо вони висловлюють добровільне бажання, мають необхідну професійну підготовку та досвід, а також отримують схвалення медичної комісії за станом здоров'я.

Згідно із запропонованими змінами, віковий ліміт для військовослужбовців різних категорій буде підвищено: для рядового, сержантського та старшинського складу, а також молодшого та старшого офіцерського складу — до 65 років, для вищого військового керівництва — до 70 років. Такі зміни дозволять мобілізувати бажаючих служити громадян, навіть якщо вони досягли попередньої вікової межі.

У поясненні законопроєкту вказується, що під час війни багато військовослужбовців, які підходять за станом здоров'я і мають необхідні навички, були мобілізовані, попри свій поважний вік. Деякі з них вже зверталися до суду з проханням дати можливість служити, але, на жаль, їхні запити було відхилено.

Нагадаємо, що в Україні хочуть змінити правила проходження військової служби, зокрема бійці можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік (понад 60 років). Відповідний законопроєкт №42813 уже зареєстрували у парламенті. Новини.LIVE з'ясували, за яких умов чоловіків зможуть залишати в армії без обмежень за віком.

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