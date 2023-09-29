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В Украине хотят изменить правила прохождения военной службы: при чем здесь возраст

29 сентября 2023 14:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине хотят изменить правила прохождения военной службы: при чем здесь возраст
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине хотят изменить правила прохождения военной службы, в частности, бойцы могут быть оставлены на военной службе свыше предельного возраста (более 60 лет). Соответствующий законопроект №42813 уже зарегистрировали в парламенте.

Новини.LIVE выяснили при каких условиях мужчин смогут оставлять в армии без ограничений по возрасту.

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Изменения в правилах прохождения военной службы

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий оставлять мужчин, которым исполнилось 60 лет, на службе в армии.

Согласно этому законопроекту, во время военного положения военнослужащие могут быть оставлены на военной службе свыше предельного возраста, то есть более 60 лет, без ограничений по возрасту и сроку (сейчас существует ограничение — не более 5 лет).

Оставаться в армии без ограничений по возрасту мужчины могут при следующих условиях:

  • они обладают высокой профессиональной подготовкой и опытом практической работы на занимаемой ими должности;
  • они признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы;
  • они самостоятельно изъявили желание остаться на военной службе.

Напомним, недавно мы писали, что в украинском законодательстве для отдельных военных, имеющих неоценимый опыт и пригодных к военной службе, предусмотрено продление предельного возраста их пребывания в рядах ВСУ в случае военного положения. Этот предел четко определен 65 или 70 лет. Однако, недавно народные депутаты предложили снять ограничения на предельный возраст пребывания на военной службе во время войны.

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