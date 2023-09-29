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В Україні хочуть змінити правила проходження військової служби: до чого тут вік

29 вересня 2023 14:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні хочуть змінити правила проходження військової служби: до чого тут вік
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні хочуть змінити правила проходження військової служби, зокрема бійці можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік (більш як 60 років). Відповідний законопроєкт №42813 вже зареєстрували в парламенті.

Новини.LIVE з'ясували за яких умов чоловіків зможуть залишати в армії без обмежень за віком.

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Зміни у правилах проходження військової служби

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє залишати чоловіків, яким виповнилось 60 років, на службі в армії.

Згідно з цим законопроєктом, під час воєнного стану військовослужбовці можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік, тобто понад 60 років, без жодних обмежень по віку та строку (зараз існує обмеження — не більше 5 років).

Залишатися в армії без обмежень за віком чоловіки можуть за таких умов:

  • вони мають високу професійну підготовку та досвід практичної роботи на займаній ними посаді;
  • вони визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби;
  • вони самостійно виявили бажання залишитись на військовій службі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в українському законодавстві для окремих військових, які мають неоціненний досвід та придатні до військової служби, передбачено продовження граничного віку їх перебування у лавах ЗСУ в разі дії воєнного стану. Ця межа чітко визначена ― 65 або 70 років. Однак нещодавно народні депутати запропонували зняти обмеження на граничний вік перебування на військовій службі під час війни.

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