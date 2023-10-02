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Верховная Рада хочет снять возрастные ограничения для службы в армии

2 октября 2023 17:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Верховная Рада хочет снять возрастные ограничения для службы в армии
Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховная Рада предлагает снять возрастные ограничения для службы в армии. Законопроект нацелен на отмену возрастных ограничений для службы в украинской армии для мужчин, достигших 60 лет. 

Об этом говорится в карточке проекта закона на портале Верховной Рады.

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Суть предложения заключается в том, чтобы дать возможность зрелым гражданам проходить военную службу, если они выражают добровольное желание, обладают необходимой профессиональной подготовкой и опытом, а также получают одобрение медицинской комиссии по состоянию здоровья.

Согласно предложенным изменениям, возрастной лимит для военнослужащих различных категорий будет повышен: для рядового, сержантского и старшинского состава, а также младшего и старшего офицерского состава — до 65 лет, для высшего военного руководства — до 70 лет. Такие изменения позволят мобилизовать желающих служить граждан, даже если они достигли предыдущего возрастного предела.

В объяснении законопроекта указывается, что во время войны многие военнослужащие, подходящие по состоянию здоровья и обладающие нужными навыками, были мобилизованы, несмотря на свой почтенный возраст. Некоторые из них уже обращались в суд с просьбой дать возможность служить, но, к сожалению, их запросы были отклонены.

Напомним, что в Украине хотят изменить правила прохождения военной службы, в частности, бойцы могут быть оставлены на военной службе свыше предельного возраста (более 60 лет). Соответствующий законопроект №42813 уже зарегистрировали в парламенте. Новини.LIVE выяснили, при каких условиях мужчин смогут оставлять в армии без ограничений по возрасту.

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