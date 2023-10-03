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Деяким українським студентам дозволили виїжджати за кордон: кого стосується

3 жовтня 2023 07:14
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Виїзд з України під час війни — кому зі студентів відкрили кордони
Перевірка документів у військовозобов'язаних українців на кордоні. Фото: Telegram/mvs_ukraine
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Під час загальної мобілізації та воєнного стану, які тривають в Україні майже 600 днів, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, включно зі студентами, заборонено перетинати кордон. Проте деяким здобувачам вищої освіти дозволили виїжджати з країни. 

Про відповідні зміни розповів представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. За його словами, зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України було внесено ще 1 вересня. 

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Виїзд за кордон студентів з авіаційними спеціальностями

Під час дії воєнного стану, виїхати за кордон можуть деякі студенти або курсанти, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

Важливо умовою є аби вони не підлягали призову на військову службу до лав ЗСУ під час дії воєнного стану та потребували практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або авіашколах через закриття повітряного простору України.

Під час виїзду за кордон такі студенти повинні мати наступні документи: 

  • довідка від закладу освіти України щодо направлення студента в іноземний заклад освіти або авіаційну школу для проходження практичної льотної підготовки;
  • військово-облікові документи з відповідними відмітками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

 

Як виїхати за кордон студенту, який здобуває вищу освіту за авіаційною спеціальністю
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Виїзд за кордон студентів іноземних закладів освіти

Як розповіли у пресслужбі МВС, що чоловіки-студенти закордонних закладів освіти денної або дуальної форми, які не змогли вчасно продовжити навчання через повномасштабне вторгнення, оскільки перебували в Україні, мають право на виїзд за кордон.

Для цього їм потрібно мати такі документи:

  • студентський квиток або студентську візу;
  • перекладені та нотаріально завірені документи, які підтверджують навчання в іноземному закладі;
  • військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову на військову службу;
  • довідку від ТЦК та СП для виїзду студентів, які навчаються за кордоном.

"Правило за рішенням військового керівництва діє тільки для студентів, які здобували освіту в закордонних вишах до 24 лютого 2022 року. На абітурієнтів, які почали навчання після повномасштабного вторгнення РФ це правило не розповсюджується", — додали в МВС.

Раніше ми повідомляли, які документи мають бути у військовозобов'язаного при виїзді за кордон.

Нагадаємо, ми писали, як виїхати за кордон чоловікам-родичам загиблих військових, які документи необхідно мати з собою обов'язково. 

Також ми розповідали, як зміняться умови виїзду за кордон жінок-медиків.

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