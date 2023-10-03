Виїзд з України під час війни — кому зі студентів відкрили кордони

Перевірка документів у військовозобов'язаних українців на кордоні. Фото: Telegram/mvs_ukraine

Під час загальної мобілізації та воєнного стану, які тривають в Україні майже 600 днів, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, включно зі студентами, заборонено перетинати кордон. Проте деяким здобувачам вищої освіти дозволили виїжджати з країни.

Про відповідні зміни розповів представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. За його словами, зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України було внесено ще 1 вересня.

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Виїзд за кордон студентів з авіаційними спеціальностями

Під час дії воєнного стану, виїхати за кордон можуть деякі студенти або курсанти, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

Важливо умовою є аби вони не підлягали призову на військову службу до лав ЗСУ під час дії воєнного стану та потребували практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або авіашколах через закриття повітряного простору України.

Під час виїзду за кордон такі студенти повинні мати наступні документи:

довідка від закладу освіти України щодо направлення студента в іноземний заклад освіти або авіаційну школу для проходження практичної льотної підготовки;

військово-облікові документи з відповідними відмітками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Виїзд за кордон студентів іноземних закладів освіти

Як розповіли у пресслужбі МВС, що чоловіки-студенти закордонних закладів освіти денної або дуальної форми, які не змогли вчасно продовжити навчання через повномасштабне вторгнення, оскільки перебували в Україні, мають право на виїзд за кордон.

Для цього їм потрібно мати такі документи:

студентський квиток або студентську візу;

перекладені та нотаріально завірені документи, які підтверджують навчання в іноземному закладі;

військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову на військову службу;

довідку від ТЦК та СП для виїзду студентів, які навчаються за кордоном.

"Правило за рішенням військового керівництва діє тільки для студентів, які здобували освіту в закордонних вишах до 24 лютого 2022 року. На абітурієнтів, які почали навчання після повномасштабного вторгнення РФ це правило не розповсюджується", — додали в МВС.

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