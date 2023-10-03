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Некоторым украинским студентам разрешили уезжать за границу: кого касается

3 октября 2023 07:14
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выезд из Украины во время войны — кому из студентов открыли границы
Проверка документов у военнообязанных украинцев на границе. Фото: Telegram/mvs_ukraine
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Во время общей мобилизации и военного положения, продолжающихся в Украине почти 600 дней, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, включая студентов, запрещено пересекать границу. Однако некоторым получателям высшего образования разрешили уезжать из страны.

О соответствующих изменениях рассказал представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. По его словам, изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины были внесены еще 1 сентября.

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Выезд за границу студентов с авиационными специальностями

Во время действия военного положения выехать за границу могут некоторые студенты или курсанты, получающие образование по авиационным специальностям.

Важно условием, чтобы они не подлежали призыву на военную службу в ряды ВСУ во время действия военного положения и нуждались в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или авиашколах из-за закрытия воздушного пространства Украины.

При выезде за границу такие студенты должны иметь следующие документы:

  • справка от учебного заведения Украины о направлении студента в иностранное учебное заведение или авиационную школу для прохождения практической летной подготовки;
  • военно-учетные документы с соответствующими отметками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

 

Как выехать за границу студенту, который получает высшее образование по авиационной специальности
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Выезд за границу студентов иностранных учебных заведений

Как рассказали в пресс-службе МВД, мужчины-студенты заграничных учебных заведений дневной или дуальной формы, которые не смогли вовремя продолжить обучение из-за полномасштабного вторжения, поскольку находились в Украине, имеют право на выезд за границу.

Для этого им нужно иметь следующие документы:

  • студенческий билет или студенческую визу;
  • переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в зарубежном заведении;
  • военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
  • справку от ТЦК и СП для выезда студентов, обучающихся за границей.

"Правило по решению военного руководства действует только для студентов, получавших образование в зарубежных вузах до 24 февраля 2022 года. На абитуриентов, начавших обучение после полномасштабного вторжения РФ, это правило не распространяется", — добавили в МВД.

Ранее мы сообщали, какие документы должны быть у военнообязанного при выезде за границу.

Напомним, мы писали, как уехать за границу мужчинам-родственникам погибших военных, какие документы необходимо иметь с собой обязательно.

Также мы рассказывали, как изменятся условия выезда за границу женщин-медиков.

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