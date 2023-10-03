Выезд из Украины во время войны — кому из студентов открыли границы

Некоторым украинским студентам разрешили уезжать за границу: кого касается
Во время общей мобилизации и военного положения, продолжающихся в Украине почти 600 дней, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, включая студентов, запрещено пересекать границу. Однако некоторым получателям высшего образования разрешили уезжать из страны.
О соответствующих изменениях рассказал представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. По его словам, изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины были внесены еще 1 сентября.
Выезд за границу студентов с авиационными специальностями
Во время действия военного положения выехать за границу могут некоторые студенты или курсанты, получающие образование по авиационным специальностям.
Важно условием, чтобы они не подлежали призыву на военную службу в ряды ВСУ во время действия военного положения и нуждались в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или авиашколах из-за закрытия воздушного пространства Украины.
При выезде за границу такие студенты должны иметь следующие документы:
- справка от учебного заведения Украины о направлении студента в иностранное учебное заведение или авиационную школу для прохождения практической летной подготовки;
- военно-учетные документы с соответствующими отметками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Выезд за границу студентов иностранных учебных заведений
Как рассказали в пресс-службе МВД, мужчины-студенты заграничных учебных заведений дневной или дуальной формы, которые не смогли вовремя продолжить обучение из-за полномасштабного вторжения, поскольку находились в Украине, имеют право на выезд за границу.
Для этого им нужно иметь следующие документы:
- студенческий билет или студенческую визу;
- переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в зарубежном заведении;
- военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
- справку от ТЦК и СП для выезда студентов, обучающихся за границей.
"Правило по решению военного руководства действует только для студентов, получавших образование в зарубежных вузах до 24 февраля 2022 года. На абитуриентов, начавших обучение после полномасштабного вторжения РФ, это правило не распространяется", — добавили в МВД.
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