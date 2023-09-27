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Як зміняться умови виїзду за кордон жінок-медиків: пояснення МОЗ

27 вересня 2023 13:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як зміняться умови виїзду за кордон жінок-медиків: пояснення МОЗ
Жінки у військовій формі. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З 1 жовтня українські жінки-медики та жінки-фармацевти мають стати на військовий облік, однак це не внесе змін в умовах виїзду за кордон. Однак, для деяких категорій обмеження все ж таки є.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону. 

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Ляшко зазначив, що військовий облік для жінок-медиків та жінок-фармацевтів з 1 жовтня не привнесе змін в умовах виїзду. Це питання регулюється постановою уряду і наразі змін у неї не вносили. 

Він також додав, що тому обмеження для цих категорій можуть стосуватися лише тих, хто перебуває на державних посадах, у центральних органах виконавчої влади чи є народними депутатами, чи депутатами місцевих рад.

"Інших змін у перетині держкордону немає і не планується", — наголосив голова МОЗ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які зміни чекають на жінок з 1 жовтня та хто повинен стати на військовий облік

Додамо, що за даними нардепів, жінок відповідних професій найбільше турбувала можлива заборона на виїзд за кордон. А от працівники фармгалузі вже заявляють, що жінки не чекають 1 жовтня, а вже звільняються з аптек і виїжджають з України.  

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