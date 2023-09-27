Как изменятся условия выезда за границу женщин-медиков: объяснение Минздрава
С 1 октября украинские женщины-медики и женщины-фармацевты должны стать на военный учет, однако это не внесет изменений в условиях выезда за границу. Однако для некоторых категорий ограничения все же есть.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона.
Военный учет для женщин: кому можно выезжать за границу
Ляшко отметил, что военный учет для женщин-медиков и женщин-фармацевтов с 1 октября не внесет изменений в условиях выезда. Этот вопрос регулируется постановлением правительства и в настоящее время изменений в него не вносили.
Он также добавил, что поэтому ограничения для этих категорий могут касаться только тех, кто находится на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти являются народными депутатами или депутатами местных советов.
"Других изменений в пересечении госграницы нет и не планируется", — подчеркнул глава Минздрава.
Напомним, недавно мы писали, какие изменения ждут женщин с 1 октября и кто должен стать на военный учет.
Добавим, что по данным нардепов, женщин соответствующих профессий больше всего беспокоил возможный запрет на выезд за границу. А вот работники фармотрасли уже заявляют, что женщины не ждут 1 октября, а уже увольняются из аптек и уезжают из Украины.