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Как изменятся условия выезда за границу женщин-медиков: объяснение Минздрава

27 сентября 2023 13:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как изменятся условия выезда за границу женщин-медиков: объяснение Минздрава
Женщини в военной форме. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С 1 октября украинские женщины-медики и женщины-фармацевты должны стать на военный учет, однако это не внесет изменений в условиях выезда за границу. Однако для некоторых категорий ограничения все же есть.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

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Ляшко отметил, что военный учет для женщин-медиков и женщин-фармацевтов с 1 октября не внесет изменений в условиях выезда. Этот вопрос регулируется постановлением правительства и в настоящее время изменений в него не вносили.

Он также добавил, что поэтому ограничения для этих категорий могут касаться только тех, кто находится на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти являются народными депутатами или депутатами местных советов.

"Других изменений в пересечении госграницы нет и не планируется", — подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, недавно мы писали, какие изменения ждут женщин с 1 октября и кто должен стать на военный учет.

Добавим, что по данным нардепов, женщин соответствующих профессий больше всего беспокоил возможный запрет на выезд за границу. А вот работники фармотрасли уже заявляют, что женщины не ждут 1 октября, а уже увольняются из аптек и уезжают из Украины.

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