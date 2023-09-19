Мобілізація в Україні — які дані призовників потраплять до електронного реєстру

Працівник ТЦК та СП займається електронною документацією. Фото: АрміяInform

В Україні активно працюють над впровадженням електронного Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, куди вноситимуть персональні дані громадян, зокрема, номери телефонів та адреси електронної пошти. Це дозволить ТЦК та СП автоматично отримувати усі необхідні відомості.

До електронного реєстру, проєкт закону про який було зареєстровано у Верховній Раді, інформацію вноситимуть одразу з кількох міністерств. Про це йдеться в тексті документа. Розповідаємо, які саме дані будуть доступні ТЦК та СП.

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У пояснювальній записці йдеться, що до Реєстру вноситимуть такі відомості, як:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України;

військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

До персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста пропонується віднести:

номери телефонів;

адреси електронної пошти;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;

відомості по володіння іноземними мовами;

відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України та в’їзд в Україну;

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП;

відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню — виконавчі документи;

відомості про статус ветерана війни;

відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами;

відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надають право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання;

відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності;

відомості про осіб, зниклих безвісти.

До службових даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста пропонується відносити:

виконання військового обов’язку та проходження військової служби;

військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим Держателем Реєстру;

висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військоволікарської експертизи);

проходження громадянином України альтернативної (невійськової) служби відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";

відомості про участь у бойових діях.

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Фото: google.com

Згідно із законопроєктом, дані про особу, яка підлягає мобілізації в Україні, збиратимуть з таких відомств:

Міністерство фінансів;

Міністерство внутрішніх справ;

Міністерство освіти і науки;

Міністерство охорони здоров'я;

Міністерство юстиції;

Державна податкова служба;

Державна судова адміністрація.

Також Міноборони веде роботу з організації підписання спільних наказів з Пенсійним фондом, Офісом генпрокурора та іншими. На наступних етапах планується організація робіт з підписання спільних наказів Міноборони про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії з Міністерством соціальної політики, Міністерством у справах ветеранів України та іншими.

Крім того, пропонується створити Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, який призначатиметься для відображення відомостей про призовника, військовозобов’язаного, резервіста, які містяться у Реєстрі.

Порядок та параметри доступу до електронного кабінету, перелік відомостей, які відображаються, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронний кабінет, визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженого Держателем Реєстру.

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