Мобилизация в Украине — какие данные призывников попадут в электронный реестр

Сотрудник ТЦК и СП занимается электронной документацией. Фото: АрмияInform

В Украине активно работают над внедрением электронного Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в который будут вноситься персональные данные граждан, в частности, номера телефонов и адреса электронной почты. Это позволит ТЦК и СП автоматически получать все необходимые сведения.

В электронный реестр, проект закона о котором был зарегистрирован в Верховной Раде, информацию будут вносить сразу из нескольких министерств. Об этом говорится в тексте документа. Рассказываем, какие данные будут доступны ТЦК и СП.

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В пояснительной записке говорится, что в Реестр будут вносить такие сведения, как:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные о необходимости комплектования личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины;

военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

К персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста предлагается отнести:

номера телефонов;

адреса электронной почты;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

сведения по владению иностранными языками;

сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;

сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезде в Украину;

сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;

дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления по лицу по делу об административном правонарушении, предусмотренное статьями 210, 210-1 КУоАП;

сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению — исполнительные документы;

сведения о статусе ветерана войны;

сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, в том числе самодельными, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами;

сведения о судовых документах, международных удостоверениях на право управления прогулочным судном и удостоверений судоводителя малого судна или водного мотоцикла, а также документов, предоставляющих право управления прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом, сведения об удостоверении члена палубной команды судна внутреннего плавания или другого выданного документа, подтверждающего квалификацию члена палубной команды судна внутреннего плавания;

сведения о свидетельствах пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности;

сведения о лицах, пропавших без вести.

К служебным данным призывника, военнообязанного и резервиста предлагается относить:

выполнение воинского долга и прохождение воинской службы;

военно-учетные признаки, перечень которых определяется Порядком ведения Реестра, утвержденным Держателем Реестра;

заключение (решения) о прохождении медицинского осмотра (военноврачебной экспертизы);

прохождение гражданином Украины альтернативной (невоенной) службы в соответствии с Законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе";

сведения об участии в боевых действиях

Проверка документов у военнообязанного. Фото: google.com

Согласно законопроекту, данные о лице, подлежащем мобилизации в Украине, будут собираться из следующих ведомств:

Министерство финансов;

Министерство внутренних дел;

Министерство образования и науки;

Министерство здравоохранения;

Министерство юстиции;

Государственная налоговая служба;

Государственная судебная администрация.

Также Минобороны ведет работу по организации подписания совместных приказов с Пенсионным фондом, Офисом генпрокурора и другими. На следующих этапах планируется организация работ по подписанию совместных приказов Минобороны об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия с Министерством социальной политики, Министерством по делам ветеранов Украины и другими.

Кроме того, предлагается создать Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, который будет назначаться для отображения сведений о призывнике, военнообязанном, резервисте, содержащихся в Реестре.

Порядок и параметры доступа к электронному кабинету, перечень отображаемых сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронный кабинет, определяется Порядком ведения Реестра, утвержденного Держателем Реестра.

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