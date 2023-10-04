Е-реєстр військовозобов'язаних в Україні — адвокат розповів про небезпеку

Український військовий працює за комп'ютером. Фото: armyinform.com.ua

В Україні вже повноцінно працює Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних під назвою "Оберіг". Він постійно доповнюється новою інформацією й станом на 4 жовтня наповнений на понад 90%. Завдяки реєстру ТЦК отримають дані всіх українських військовозобов'язаних й зможуть поставити чоловіка на військовий облік без його особистої явки до територіального центру.

Однак адвокат Ростислав Кравець вбачає у цій системі серйозні ризики та загрози. Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

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Так, фахівець пояснив, що основною ідеєю створення реєстру є спрощення розшуку осіб, які ухиляються від мобілізації. Та водночас він переконаний, що таке рішення насправді відкриватиме можливість впливати на українців та на державу в цілому.

На думку правознавця, максимальне наповнення реєстру всією можливою інформацією про громадян України, може вдарити по національній безпеці.

Кравець не розуміє для чого до реєстру вносити дані про платників податків. Адже вона навряд чи допоможе знаходити ухилянтів.

"На що це вплине? Наявність грошей, податків, рахунків... До чого це? Якщо особа навіть може не сплачувати податки, не бути ФОПом, взагалі ніде не працювати, не стояти ніде на обліку в податковій, ну при цьому вона має право голосу. Що додасть цей реєстр податкової? Незрозуміло. Збирання повної інформації на кожного громадянина України, яка жодним чином не пов'язана з розшуком", — каже адвокат.

Він додав, що в реєстр також будуть вносити всі дані від МОН, тобто мова йде не лише про стан здоров’я та придатність до служби, а й номери телефонів, електронні адреси та інші дані військовозобов’язаних та резервістів.

На його думку, ті, хто був ініціаторами впровадження е-реєстру, насправді працюють на іноземні спецслужби. За словами адвоката, чимало інформації додається до реєстру призовників саме для того, щоб зібрати якомога більше даних про кожну людину. Але яка насправді в цьому мета?

Адже є ризик, що по завданню нашого ворога реєстр зможуть зламати та заволодіти всіма даними наших військових, або ж знайдеться недобросовісний працівник ТЦК, який погодиться передати всю інформацію нашому ворогові.

На додачу Кравець заявив, що таким чином в Україні будується "тоталітарна країна", оскільки інформація на кожного громадянина збирається лише в тоталітарних країнах, де в людей немає жодних прав та свобод.

"Я вважаю, що зазначені зміни наносять значну шкоду безпеці України і ставлять взагалі під загрозу незалежність України", — підкреслив адвокат.

Варто зазначити, що раніше про повноцінний запуск і роботу електронного реєстру військовозобов’язаних заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, система повністю захищена від хакерських атак.

Нагадаємо, ми писали, які саме дані зможуть побачити військкоми про військовозобов'язаних українців через електронний реєстр.

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