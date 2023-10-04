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Э-реестр отправит в прошлое визиты в ТЦК: адвокат объяснил, в чем опасность

4 октября 2023 19:22
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Э-реестр военнообязанных в Украине — адвокат рассказал об опасности
Украинский военный работает на компьютере. Фото: armyinform.com.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине уже полноценно работает Единый электронный реестр военнообязанных под названием "Оберіг". Он постоянно дополняется новой информацией и по состоянию на 4 октября наполнен более чем на 90%. Благодаря реестру ТЦК получат данные всех украинских военнообязанных и смогут поставить мужчину на военный учет без его личной явки в территориальный центр.

Однако адвокат Ростислав Кравец усматривает в этой системе серьезные риски и угрозы. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

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Так, специалист пояснил, что основной идеей создания реестра является упрощение розыска лиц, уклоняющихся от мобилизации. Однако он убежден, что такое решение на самом деле будет открывать возможность влиять на украинцев и на государство в целом.

По мнению правоведа, максимальное наполнение реестра всей возможной информацией о гражданах Украины может ударить по национальной безопасности.

Кравец не понимает для чего в реестр вносить данные о налогоплательщиках. Ведь она вряд ли поможет находить уклонистов.

"На что это повлияет? Наличие денег, налогов, счетов... К чему это? Если лицо даже может не платить налоги, не быть ФЛП, вообще нигде ни работать, ни стоять нигде на учете в налоговой, ну при этом он имеет право голоса. Что даст этот реестр налоговой? Непонятно. Сбор полной информации на каждого гражданина Украины, которая никак не связана с розыском", — говорит адвокат.

Он добавил, что в реестр также будут вносить все данные от МОН, то есть речь идет не только о состоянии здоровья и пригодности к службе, но и номерах телефонов, электронных адресах и других данных военнообязанных и резервистов.

По его мнению, те, кто был инициаторами внедрения э-реестра, на самом деле работают на иностранные спецслужбы. По словам адвоката, немало информации добавляется в реестр призывников именно для того, чтобы собрать как можно больше данных о каждом человеке. Но какая на самом деле цель в этом?

Ведь есть риск, что по задаче нашего врага реестр смогут взломать и завладеть всеми данными наших военных, или найдется недобросовестный работник ТЦК, который согласится передать всю информацию нашему врагу.

Вдобавок Кравец заявил, что таким образом в Украине строится "тоталитарная страна", поскольку информация на каждого гражданина собирается только в тоталитарных странах, где у людей нет никаких прав и свобод.

"Я считаю, что указанные изменения наносят значительный ущерб безопасности Украины и ставят вообще под угрозу независимость Украины", — подчеркнул адвокат.

 

Следует отметить, что ранее о полноценном запуске и работе электронного реестра военнообязанных заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, система полностью защищена от атак хакеров.

Напомним, мы писали, какие именно данные смогут увидеть военкомы о военнообязанных украинцах через электронный реестр.

Также мы рассказывали, сколько длится обучение военных без опыта и как проходит боевое слаживание.

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