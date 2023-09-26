У жовтні ТЦК будуть мати всю інформацію про військовозобов'язаних: що потрібно знати

Призов на військову службу в Україні. Фото: МОТЦК та СП

В жовтні цього року розпочне свою роботу електронний реєстр військовозобов'язаних. Завдяки цьому буде спрощена процедура обліку та контролю за призовниками, резервістами і військовозобов'язаними.

Про це йдеться в тексті законопроєкту №10062.

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Як працюватиме реєстр

В реєстрі буде інформація про всіх українців-чоловіків віком від 17 до 60 років. Він матиме такі дані:

ПІБ, дата і місце народження, стать, громадянство;

місце проживання та перебування;

сімейний стан, наявність дітей;

освіта, професія, місце роботи;

стан здоров'я;

військово-облікова спеціальність.

Інформація до реєстру буде надходити з різних інших реєстрів держави, а саме з реєстрів:

громадян;

фізичних осіб-підприємців;

транспортних засобів та інших.

Чим допоможе реєстр

Завдяки електронному реєстру буде змога:

відсторонитися від бюрократичних і корупційних процесів;

швидше ідентифікувати осіб, які ховаються від військкоматів;

покращити взаємодію різних державних органів у процесі надання статусу учасника бойових дій;

полегшити процедуру отримання статусу учасника бойових дій для осіб з інвалідністю та отримання пільг для тих людей, в кого рідні загинули на війні.

Які зміни чекають на військовозобов'язаних чоловіків з жовтня

Тепер військовозобов'язані можуть не приходити до ТЦК, аби оновлювати свої дані. Вся інформація буде автоматично надходити до реєстру.

Крім того, у військовозобов'язаних буде змога отримати електронний військовий квиток та електронний журнал обліку.

Відомість про присутність у реєстрі

Зазначається, що дані про військовозобов'язаних будуть міститися в особистому кабінеті на сайті держпослуг.

Нагадаємо, з 1 жовтня жінки, які мають освіту лікаря або фармацевта, мають стати на військовий облік. Таке рішення стурбувало багатьох громадянок, які підпадають під ці категорії, адже багато хто подумав, що їм буде обмежено виїзд за кордон. Проте в МОЗ відповіли на всі питання, які зараз турбують багатьох українок.