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В Україні планують змінити правила військового обліку: подробиці

22 вересня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні планують змінити правила військового обліку: подробиці
Чоловік прийшов до ТЦК. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністерство оборони України виступає за цифровізацію військового обліку та створення електронного реєстру військовозобов’язаних.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану" зареєстрований у Верховній Раді України. 

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Цифровізація військового обліку

У Міноборони вважають, що норми законопроєкту сприятимуть швидшому запуску повноцінного електронного реєстру військовозобов’язаних.

Норми законопроєкту, зокрема, створюють умови для:

  • оформлення документів військового обліку на базі електронних реєстрів без паперових пакетів документів, як це відбувається зараз;
  • повноцінного запуску електронного реєстру військовозобов’язаних, за результатами якого зменшиться кількість обов’язкових візитів громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
  • електронної взаємодії між реєстрами військовозобов’язаних та ветеранів війни, що зробить надання послуг ветеранам значно комфортнішим.

Законопроєкт також частково змінює процес набуття статусу учасника бойових дій на період воєнного стану.

Нагадаємо, вже з 1 жовтня жінки деяких спеціальностей повинні стати на військовий облік. В першу чергу це стосується тих жінок, які мають медичну спеціальність.

Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

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