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В Украине планируют изменить правила военного учета: подробности

22 сентября 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине планируют изменить правила военного учета: подробности
Мужчина пришел в ТЦК. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министерство обороны Украины выступает за цифровизацию военного учета и создание электронного реестра военнообязанных.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения" зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

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В Минобороны считают, что нормы законопроекта будут способствовать более быстрому запуску полноценного электронного реестра военнообязанных.

Нормы законопроекта, в частности, создают условия для:

  • оформления документов военного учета на базе электронных реестров без бумажных пакетов документов, как это происходит сейчас;
  • полноценного запуска электронного реестра военнообязанных, по результатам которого уменьшится количество обязательных визитов граждан в территориальные центры комплектования и социальной поддержки;
  • электронного взаимодействия между реестрами военнообязанных и ветеранов войны, что сделает предоставление услуг ветеранам более комфортным.

Законопроект также частично изменяет процесс обретения статуса участника боевых действий на период военного положения.

Напомним, уже с 1 октября женщины некоторых специальностей должны стать на военный учет. В первую очередь это касается женщин, имеющих медицинскую специальность.

Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных .

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