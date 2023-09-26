В октябре ТЦК будут иметь всю информацию о военнообязанных: что нужно знать

Призыв на военную службу в Україні. Фото: НОТЦК и СП

В октябре этого года начнет свою работу электронный реестр военнообязанных. Благодаря этому будет упрощена процедура учета и контроля над призывниками, резервистами и военнообязанными.

Об этом говорится в тексте законопроекта №10062.

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Как будет работать реестр

В реестре будет информация обо всех украинцах-мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет. Он будет иметь следующие данные:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;

место жительства и пребывания;

семейное положение, наличие детей;

образование, профессия, место работы;

состояние здоровья;

военно-учетная специальность.

Информация в реестр будет поступать из разных других реестров государства, а именно из реестров:

граждан;

физических лиц-предпринимателей;

транспортных средств и других.

Чем поможет реестр

Благодаря электронному реестру будет возможность:

отстраниться от бюрократических и коррупционных процессов;

быстрее идентифицировать лица, скрывающиеся от военкоматов;

улучшить взаимодействие разных государственных органов в процессе предоставления статуса участника боевых действий;

облегчить процедуру получения статуса участника боевых действий для лиц с инвалидностью и получения льгот для тех людей, у которых родные погибли на войне.

Какие изменения ждут военнообязанных мужчин с октября

Теперь военнообязанные могут не приходить в ТЦК, чтобы обновлять свои данные. Вся информация будет автоматически поступать в реестр.

Кроме того, у военнообязанных будет возможность получить электронный военный билет и электронный журнал учета.

Сведения о присутствии в реестре

Отмечается, что данные о военнообязанных будут размещаться в личном кабинете на сайте госуслуг.

Напомним, с 1 октября женщины, имеющие образование врача или фармацевта, должны стать на военный учет. Такое решение обеспокоило многих гражданок, подпадающих под эти категории, ведь многие подумали, что им будет ограничен выезд за границу. Однако в Минздраве ответили на все вопросы, которые сейчас беспокоят многих украинок.