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Какое назначение системы "Оберіг" и как она поможет мобилизации: в ТЦК объяснили

6 октября 2023 20:36
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Е-реестр военнообязанных — в ТЦК объяснили настоящую цель его создания
Украинские военные работают на компьютере. Фото: armyinform.com.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине уже сформирован Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Система получила название "Оберіг".

Каково ее основное предназначение и как она поможет мобилизации, рассказал и.о. начальника Сумского областного центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало в комментарии "Суспільному".

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Так, по его словам, формирование в Украине единой базы поможет снизить очереди в ТЦК, а также оперативно получить полную информацию о человеке. С помощью электронного реестра будет намного проще вести учет призывников, отслеживать их перемещение по стране.

Реестр военнообязанных будет содержать персональную и служебную информацию, необходимую для постановки на военный учет, получения статуса УБД или белого билета. Посредством этих данных можно будет поставить мужчину на военный учет без его личной явки в ТЦК.

"Задача, которая ставилась высшим руководством: до 1 октября ввести данные полноценно всех военнообязанных, резервистов и призывников. Это все сделано, сейчас проходит взаимообмен базами с пограничниками, а также с финансами — Министерством финансов", — отметил Монукало.

Главными целями е-реестра он называет:

  • охват всех людей, подлежащих призыву, как на срочную службу, так и находящихся в резерве;
  • обеспечение ТЦК доступа к информации о том, где находится тот или иной военнообязанный (идентификация происходит по идентификационному коду налогоплательщика);
  • упрощение прохождения комиссии ВВК на состояние годности;
  • простое и доступное оформление льгот для ветеранов;
  • уменьшение очередей в ТЦК.

"Это делается для того, чтобы зацифровать все эти моменты, отойти от бумажных документов, чтобы качественно точно уменьшить очереди в центрах комплектования для получения каких-либо справок или выводов ВВК. Это уже будет централизованно и в электронном виде можно будет оформить и получить эту всю информацию", — резюмировал Монукало.

 

Ранее о полноценном запуске и работе электронного реестра военнообязанных заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, система полностью защищена от атак хакеров.

В свою очередь адвокат Ростислав Кравец объяснил, какие серьезные риски и угрозы скрывает Единый электронный реестр военнообязанных "Оберіг".

Напомним, мы писали, какие именно данные смогут увидеть военные о военнообязанных украинцах через электронный реестр.

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