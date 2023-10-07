Мобілізація в Україні: чи будуть надсилати електронні повістки та блокувати банківські картки

Паперова повістка в руках у чоловіка. Фото: Google

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. В країні діє воєнний стан та триває загальна мобілізація. Не так давно заговорили про електронний реєстр військовозобов'язаних.

Чи будуть запроваджені електронні повістки та чи будуть блокувати банківські картки ухилянтам прокоментував адвокат Андрій Межирицький. Про це пише ТСН.

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Електронний реєстр призовників

В Україні вже сформований Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Система отримала назву "Оберіг".

Як очікується, за допомогою реєстру буде простіше вести облік призовників, відстежувати їхнє переміщення країною.

Адвокат Андрій Межирицький не виключає, що в країні може бути запроваджена електронна повістка. При цьому він нагадав, що зараз повістка вважається врученою, якщо за документ власноруч розписався той, кому вона виписана.

"Для того, щоб надсилати повістки в електронному вигляді, потрібні зміни в законодавстві про мобілізацію та військову службу. Це може бути по аналогії із судовою повісткою. Щодо останньої, то чітко прописано, що людина є повідомлена належним чином, коли отримала повістку до суду в електронному вигляді", — каже Андрій Межирицький.

Також адвокат прокоментував одне з побоювань, що начебто ухилянтам можуть блокувати банківські рахунки.

"Теоретично таке можливо, якщо це, електронні виклики, буде введено в законодавчу площину. Якщо людина не з’явиться за викликом, то нестиме адміністративну відповідальність. Тобто так само, як сьогодні людина отримала повістку в паперовому вигляді, розписалася і не з’явилася. Відповідальність — у вигляді штрафу. Відомості передаються до виконавчої служби. Далі, в разі його несплати, для порушника настають наслідки", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, в Україні існує адміністративна відповідальність за нелегальний перетин кордону, але термін давності притягнення до відповідальності становить лише шість місяців. Якщо людина нелегально залишає країну та пробула за кордоном шість місяців плюс один день, то притягнути її до адміністративної відповідальності вже не можна.