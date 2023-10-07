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Мобилизация в Украине: будут ли отправлять электронные повестки и блокировать банковские карты

7 октября 2023 03:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобилизация в Украине: будут ли отправлять электронные повестки и блокировать банковские карты
Бумажная повестка в руках мужчины. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год продолжается полномасштабная война. В стране действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Не так давно заговорили об электронном реестре военнообязанных.

Будут ли введены электронные повестки и будут ли блокировать банковские карты уклоняющимся прокомментировал адвокат Андрей Межирицкий. Об этом пишет ТСН.

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Электронный реестр призывников

В Украине уже сформирован Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Система получила название "Оберег".

Как ожидается, с помощью реестра будет проще вести учет призывников, отслеживать их перемещение по стране.

Адвокат Андрей Межирицкий не исключает, что в стране может быть введена электронная повестка. При этом он напомнил, что повестка считается врученной, если за документ собственноручно расписался тот, кому она выписана.

"Для того, чтобы посылать повестки в электронном виде, нужны изменения в законодательстве о мобилизации и военной службе. Это может быть по аналогии с судебной повесткой. Что касается последней, то четко прописано, что человек оповещен должным образом, когда получил повестку в суд в электронном виде", — говорит Андрей Межирицкий.

Также адвокат прокомментировал одно из опасений, что уклоняющимся могут блокировать банковские счета.

"Теоретически такое возможно, если это, электронные вызовы, будет введено в законодательную плоскость. Если человек не появится по вызову, то будет нести административную ответственность. То есть так же, как сегодня человек получил повестку в бумажном виде, расписался и не появился. Ответственность — в виде штрафа. Сведения передаются в исполнительную службу. Далее, в случае его неуплаты, для нарушителя наступают последствия", — отметил адвокат.

Напомним, в Украине существует административная ответственность за нелегальное пересечение границы, но срок давности привлечения к ответственности составляет всего шесть месяцев. Если человек нелегально покидает страну и пробыл за границей шесть месяцев плюс один день, то привлечь его к административной ответственности нельзя.

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