Експерт пояснив, яке покарання чекає на чоловіків, які незаконно перетнули кордон України

Прикордонники на кордоні. Фото: varta1.com.ua

З початку війни на території України було оголошено режим воєнного стану, що тягне за собою низку обмежень для громадян, включаючи, наприклад, заборону на залишення країни для чоловіків віком від 18 до 60 років. Тільки певна категорія чоловіків може залишити країну, маючи необхідні документи.

Про це повідомив адвокат Сергій Костира.

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Нелегальний перетин кордону

Державна прикордонна служба часто ділиться інформацією про тих, хто намагається уникнути служби, іноді використовуючи досить незвичайні способи перетину кордону.

В Україні також існує адміністративна відповідальність за нелегальний перетин кордону, але термін давності притягнення до відповідальності становить лише шість місяців. Якщо людина нелегально залишає країну та пробула за кордоном шість місяців плюс один день, то притягнути її до адміністративної відповідальності вже не можна.

"Якщо чоловік нелегально залишає країну і проводить за її межами шість місяців плюс один день, притягти його до адміністративної відповідальності стає неможливо. Такою лазівкою активно користуються ті, хто ухилився від служби в армії під час першої хвилі мобілізації", - наголошує юрист.

За словами юриста, існує неписана угода між правоохоронними органами України: якщо прикордонники виявляють того, хто бажає повернутися додому, на місце негайно прибувають представники Територіального центру комплектування. Потім такому чоловікові влаштовують медичне обстеження, направляють на військові навчання і далі на передову.

Кримінальна відповідальність

Незаконний перехід кордону з використанням фальсифікованих документів (ст. 358) включає використання підроблених паспортів, підроблених медичних довідок, довідок про чисельність сім'ї та інше. Санкції можуть змінюватись від штрафу у розмірі до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів до арешту на період до пів року або обмеження волі до двох років.

Спроба підкупу (ст. 369) підлягає покаранню штрафом у вигляді від 1 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів чи обмеженням волі терміном до чотирьох років, або позбавленням волі аналогічний період. Важливо наголосити, що юридична відповідальність виникає саме за спробу підкупу, незалежно від того, чи було здійснено виїзд за кордон.

Ухилення від служби на заклик під час мобілізації (ст. 336). Якщо суд переконаний у тому, що чоловік нелегально перейшов кордон з метою уникнення мобілізації, то ухильному індивіду може бути призначений висновок на період від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, що в Україні змінять вимоги до виїзду за кордон для непридатних для мобілізації громадян. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ №576/2023 ще 12 вересня.