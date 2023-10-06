Эксперт объяснил, какое наказание ожидает мужчин, которые незаконно пересекли границу Украины

Пограничники на границе. Фото: varta1.com.ua

С начала войны на территории Украины был объявлен режим военного положения, влекущий за собой ряд ограничений для граждан, включая, например, запрет на покидание страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Только определенная категория мужчин может покинуть страну, имея при этом необходимые документы.

Об этом сообщил адвокат Сергей Костыра.

Читайте также:

Нелегальное пересечение границы

Государственная пограничная служба часто делится информацией о тех, кто пытается избежать службы, иногда используя довольно необычные способы пересечения границы.

В Украине также существует административная ответственность за нелегальное пересечение границы, но срок давности привлечения к ответственности составляет всего шесть месяцев. Если человек нелегально покидает страну и пробыл за границей шесть месяцев плюс один день, то привлечь его к административной ответственности уже нельзя.

"Если мужчина нелегально покидает страну и проводит за её пределами шесть месяцев плюс один день, привлечь его к административной ответственности становится невозможно. Такой лазейкой активно пользуются те, кто уклонился от службы в армии во время первой волны мобилизации", — подчеркивает юрист.

По словам юриста, существует неписаное соглашение между правоохранительными органами Украины: если пограничники выявляют уклоняющегося, желающего вернуться домой, на место немедленно прибывают представители Территориального центра комплектования. Затем такому мужчине устраивают медицинское обследование, направляют на военные учения, и далее на передовую.

Уголовная ответственность

Незаконный переход границы с использованием фальсифицированных документов (ст. 358) включает в себя использование поддельных паспортов, поддельных медицинских справок, справок о численности семьи и прочее. Санкции могут варьироваться от штрафа в размере до 1 тыс. не облагаемых минимумов до ареста на период до полугода или ограничения свободы до двух лет.

Попытка подкупа (ст. 369) подвергается наказанию штрафом в размере от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов или ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на аналогичный период. Важно подчеркнуть, что юридическая ответственность возникает именно за попытку подкупа, независимо от того, был ли осуществлен выезд за границу.

Уклонение от службы по призыву во время мобилизации (ст. 336). В случае, если суд убежден в том, что мужчина нелегально перешел границу с целью избежания мобилизации, то уклончивому индивиду может быть назначено заключение на период от трех до пяти лет.

Напомним, что в Украине изменят требования к выезду за границу для непригодных для мобилизации граждан. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №576/2023 еще 12 сентября.