Зарплати вчителів у 2023 році — бюджет урізали на 20,5 млрд грн

Вчителька у класі. Фото: Unplush

У 2023 році сума, закладена на заробітні плати працівників Міністерства освіти, значно менша. Тоді як модернізація освіти та оновлені стандарти передбачають більші вимоги до педагогів.

Про це розповів очільник відомства Оксен Лісовий, пише Укрінформ.

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Скорочення фінансування освітян

За словами міністра, цього року порівняно з 2022-м обсяг освітньої субвенції скоротили на 19%. У держбюджеті на фінансування зарплат вчителів та викладачів передбачено на 20,5 млрд грн менше коштів.

Таке рішення пов'язане з тим, що гроші з держбюджету спрямовують перш за все на захист України. Водночас в освітній сфері запроваджують нові принципи, які вимагають від кожного вчителя високого професіоналізму, застосування сучасних технологій та нових методів навчання.

Посадовець розповів, що заохочують працівників з високим рівнем педагогічної майстерності сертифікацією вчителів української мови та математики, погодили нове Положення про атестацію педагогів.

"Директори шкіл мають право встановлювати працівникам підвищені ставки зарплати, надбавки і доплати за окремі види діяльності", — пояснив міністр освіти.

Підвищення окладів на 20%

В Україні працівникам сфери освіти та інших галузей можуть підвищити заробітні плати за рахунок збільшення рівня окладу. З такою ініціативою виступають народні депутати. У парламент внесли проєкт постанови № 9411.

У разі його ухвалення Кабінет міністрів до 1 серпня поточного року має підвищити з 1 вересня розмір посадового окладу працівників першого тарифного розряду на щонайменше 20%. Водночас народні депутати не вказали джерело фінансування таких витрат. Видатки лише цьогоріч сягнуть 7 млрд гривень.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.