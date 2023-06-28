Зарплати в Україні — бюджетники можуть почати заробляти більше

Грошові купюри у руках. Фото: google.com

В Україні працівникам деяких сфер можуть підвищити заробітні плати за рахунок збільшення рівня окладу. З такою ініціативою виступають народні депутати.

Про це свідчить інформація на порталі Верховної Ради України (ВРУ).

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Кому пропонують підвищити оклади

У парламент внесено проєкт постанови № 9411, який передбачає підвищення заробітної платні співробітникам таких сфер:

сфера науки та освіти;

галузь охорони здоров'я;

сфера культури;

інші бюджетні установи.

Для цього пропонують підвищити розмір окладів працівників вищевказаних галузей.

Очікується, що документ доручить Кабінету міністрів України (КМУ) до 1 серпня поточного року підвищити вже з 1 вересня розмір посадового окладу працівників першого тарифного розряду на щонайменше 20% для подальшого визначення окладів представників освіти, охорони здоров'я, науки, культури та низки держустанов.

Також наголошується необхідність внесення змін парламентом до державного бюджету на поточний рік у питанні збільшення видатків на покриття оплати праці працівників бюджетних установ. Передбачити підвищення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду щокварталу задля приведення його розміру до рівня мінімальної заробітної платні в Україні.

Водночас депутати не вказали джерело фінансування таких витрат. Видатки лише цьогоріч сягнуть 7 млрд грн.

Фінансування зарплат бюджетників

На 2023 рік прожитковий мінімум та мінімальна зарплата встановлені на рівні 2022-го. Нині фінансування зарплат бюджетної сфери відбувається завдяки коштам українських міжнародних партнерів.

Так, днями Міністерство фінансів України повідомляло, що Світовий банк перерахував 63 млн євро. Ці кошти підуть на фінансування виплат працівникам сфери освіти та держслужбовців.

"Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року", — повідомили у відомстві.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.