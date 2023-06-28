Зарплаты в Украине – бюджетники могут начать зарабатывать больше

Денежные купюры в руках. Фото: google.com

В Украине работникам некоторых сфер могут повысить заработную плату за счет увеличения уровня оклада. С такой инициативой выступают народные депутаты.

Об этом свидетельствует информация на портале Верховной Рады Украины.

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Кому предлагают повысить оклады

В парламент внесен проект постановления № 9411, предусматривающий повышение заработной платы сотрудникам следующих сфер:

сфера науки и образования;

отрасль здравоохранения;

сфера культуры;

другие бюджетные учреждения.

Для этого предлагается повысить размер окладов работников вышеуказанных отраслей.

Ожидается, что документ поручит Кабинету Министров Украины (КМУ) до 1 августа текущего года повысить уже с 1 сентября размер должностного оклада работников первого тарифного разряда на минимум 20% для последующего определения окладов представителей образования, здравоохранения, науки, культуры и ряда госучреждений.

Также отмечается необходимость внесения изменений парламентом в государственный бюджет на текущий год в вопросе увеличения расходов на покрытие оплаты труда работников бюджетных учреждений. Предусмотреть повышение размера должностного оклада работника первого тарифного разряда ежеквартально для приведения его размера к уровню минимальной заработной платы в Украине.

В то же время, депутаты не указали источник финансирования таких расходов. Расходы только в этом году составят 7 млрд грн.

Финансирование зарплат бюджетников

На 2023 год прожиточный минимум и минимальная зарплата установлены на уровне 2022 года. В настоящее время финансирование зарплат бюджетной сферы происходит благодаря средствам украинских международных партнеров.

Так, на днях Министерство финансов Украины сообщало, что Всемирный банк перечислил 63 млн евро. Эти средства пойдут на финансирование выплат работникам сферы образования и госслужащих.

"Средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года", — сообщили в ведомстве.

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Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.