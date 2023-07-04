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Зарплаты учителей в 2023 году: бюджет урезали на 20,5 млрд грн

4 июля 2023 13:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты учителей в 2023 году – бюджет урезали на 20,5 млрд грн
Учительница в классе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2023 году сумма, заложенная на заработные платы работников Министерства образования, значительно меньше. В то время как модернизация образования и обновленные стандарты предусматривают большие требования к педагогам.

Об этом рассказал глава ведомства Оксен Лесной, пишет Укринформ.

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Сокращение финансирования педагогов

По словам министра, в текущем году по сравнению с 2022-м объем образовательной субвенции сократили на 19%. В госбюджете на финансирование зарплат учителей и преподавателей предусмотрено на 20,5 млрд грн меньше средств.

Такое решение связано с тем, что деньги из госбюджета направляют, прежде всего, на защиту Украины. В то же время в образовательной сфере вводятся новые принципы, требующие от каждого учителя высокого профессионализма, применения современных технологий и новых методов обучения.

Чиновник рассказал, что поощряют работников с высоким уровнем педагогического мастерства сертификацией учителей украинского языка и математики, согласовали новое Положение об аттестации педагогов.

"Директора школ имеют право устанавливать работникам повышенные ставки зарплаты, надбавки и доплаты за отдельные виды деятельности", — пояснил министр образования.

Повышение окладов на 20%

В Украине работникам сферы образования и других отраслей могут повысить заработную плату за счет увеличения уровня оклада. С такой инициативой выступают народные депутаты. В парламент внесли проект постановления №9411.

В случае его принятия Кабинет министров до 1 августа текущего года должен повысить с 1 сентября размер должностного оклада работников первого тарифного разряда не менее 20%. В то же время, народные депутаты не указали источник финансирования таких расходов. Они только в этом году составят 7 млрд гривен.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.

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