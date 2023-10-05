Ціни на зернові в Україні станом на 5 жовтня 2023

Збирання ячменю. Фото: beerandbrewer.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на значні труднощі, з якими стикаються українські аграрії в умовах війни, вони змогли зберегти експорт зерна на відносно непоганому рівні. Згідно з даними Державної митної служби, з початку 2023/24 маркетингового року Україна експортувала 6,538 млн тонн зернових та зернобобових культур. При цьому за аналогічний період минулого року загальний показник відвантажень становив 8,576 млн. тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 5 жовтня.

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Станом на 5 жовтня середня ціна на ячмінь в Україні становить 2599 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 5 жовтня. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів серьйзно впала. Так, у середу, 27 вересня, середня вартість тонни ячменю становила 2780 грн. На цьому рівні вона трималась майже тиждень, а згодом почала падати. У вівторок, 3 жовтня, ціна на ячмінь впала до 2604 грн за тонну, а у середу опустилася до 2599 грн. На цій позначці ціна на ячмінь тримається і до цього часу. Наразі ціна за тонну ячменю є найменшою за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Через російське вторгнення в Україну формування цін на ячмінь стало тісно пов'язане з війною. Україна продовжує відігравати важливу роль як один із провідних світових постачальників ячменю, але військові дії серйозно впливають на обсяги його виробництва та експорту.

Крім цього, на цінову динаміку впливають інші чинники, серед яких слід виділити:

Погодні умови. Посухи та повені можуть негативно вплинути на врожай ячменю, що, у свою чергу, позначається на доступних обсягах цієї культури на ринку.

Попит та пропозиція. Нерівновага між попитом та пропозицією може викликати коливання цін в обидві сторони, як вгору, так і вниз.

Світові цін. Глобальні події, такі як посухи чи погіршення врожайності в інших країнах, можуть піднімати світові ціни та збільшувати інтерес до експорту з України.

Економічні фактори. Економічні умови, такі як інфляція та рівень безробіття, також здатні впливати на ціни на ячмінь.

Обмінний курс. Зміни курсу національної валюти можуть впливати на ціни на імпорт та експорт ячменю, що, у свою чергу, впливає на ціни на ринку.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, кукурудза та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.