Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Ціни на зерно в Україні: скільки коштує ячмінь у жовтні arrow

Ціни на зерно в Україні: скільки коштує ячмінь у жовтні

5 жовтня 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 5 жовтня 2023
Збирання ячменю. Фото: beerandbrewer.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Незважаючи на значні труднощі, з якими стикаються українські аграрії в умовах війни, вони змогли зберегти експорт зерна на відносно непоганому рівні. Згідно з даними Державної митної служби, з початку 2023/24 маркетингового року Україна експортувала 6,538 млн тонн зернових та зернобобових культур. При цьому за аналогічний період минулого року загальний показник відвантажень становив 8,576 млн. тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 5 жовтня.

Читайте також:

Станом на 5 жовтня середня ціна на ячмінь в Україні становить 2599 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 5 жовтня. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів серьйзно впала. Так, у середу, 27 вересня, середня вартість тонни ячменю становила 2780 грн. На цьому рівні вона трималась майже тиждень, а згодом почала падати. У вівторок, 3 жовтня, ціна на ячмінь впала до 2604 грн за тонну, а у середу опустилася до 2599 грн. На цій позначці ціна на ячмінь тримається і до цього часу. Наразі ціна за тонну ячменю є найменшою за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Через російське вторгнення в Україну формування цін на ячмінь стало тісно пов'язане з війною. Україна продовжує відігравати важливу роль як один із провідних світових постачальників ячменю, але військові дії серйозно впливають на обсяги його виробництва та експорту.

Крім цього, на цінову динаміку впливають інші чинники, серед яких слід виділити:

Погодні умови. Посухи та повені можуть негативно вплинути на врожай ячменю, що, у свою чергу, позначається на доступних обсягах цієї культури на ринку.

Попит та пропозиція. Нерівновага між попитом та пропозицією може викликати коливання цін в обидві сторони, як вгору, так і вниз.

Світові цін. Глобальні події, такі як посухи чи погіршення врожайності в інших країнах, можуть піднімати світові ціни та збільшувати інтерес до експорту з України.

Економічні фактори. Економічні умови, такі як інфляція та рівень безробіття, також здатні впливати на ціни на ячмінь.

Обмінний курс. Зміни курсу національної валюти можуть впливати на ціни на імпорт та експорт ячменю, що, у свою чергу, впливає на ціни на ринку.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, кукурудза та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз