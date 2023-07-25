Ціни на зернові в Україні станом на 24 липня 2023

Зерно на тлі української символіки. Фото: ndtvimg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Росія вже кілька днів підряд нищить портову інфраструктуру України. Під постійними в ці дні обстрілами перебувають порти в Одеській області. Ця інфраструктура використовувалась в рамках реалізації так званої зернової угоди, завдяки якій вітчизняні аграрії експортували зернові за кордон.

Новини.LIVE розповідають, як в Україні змінились ціни на зерно після обстрілів РФ.

Читайте також:

Обстріли портової інфраструктури України

У ніч на 17 липня стався вибух на Кримському мосту, що призвело до пошкодження автомобільної частини об'єкту. Російська влада заявила, що за вибухом стоять українські спецслужби.

З того часу російські збройні сили проводили регулярні масовані атаки на українську портову інфраструктуру, яка служила основним каналом для експорту українського зерна на світові ринки.

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак ще після першого обстрілу, який відбувся у ніч на 18 липня, висловив припущення про те, що атака російських сил на Одесу та Миколаїв пов'язана зі спробою Росії перешкоджати експорту українського зерна. Він зазначив, що такі акції з боку країни-терориста можуть створити загрозу для життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту.

Внаслідок атаки, що сталася в ніч проти 19 липня в Одесі та Одеській області, постраждали не менше десяти осіб. Крім того, було пошкоджено будинки, включаючи житлові будинки, а також об'єкти портової інфраструктури, в тому числі зерновий та олійний термінали.

Мер Одеси Геннадій Труханов назвав цю атаку однією з найруйнівніших з початку війни.

"Одна з найжахливіших ночей. Такого масштабу атаки ми не пригадуємо від початку повномасштабного вторгнення", — написав він.

Міністр аграрної політики України Микола Сольський повідомив, що російські військові вивели з ладу значну частину експортної інфраструктури порту в місті Чорноморськ Одеської області, а також знищили 60 тисяч тонн зерна.

"Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менше року. У порту Чорноморська також були знищені 60 тисяч т зерна, яке мало бути завантаженене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому", — зазначили в пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У ніч на п'ятницю, 21 липня, було зафіксовано ракетну атаку з боку російських збройних сил на зернові термінали сільськогосподарського підприємства в Одеській області. За інформацією оперативного командування "Південь", дві ракети типу "Калібр" вразили зерносховища, внаслідок чого сталася пожежа на території підприємства. Пізніше ще одна ракета вразила підприємство, пошкодивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

Згідно з заявою голови військової адміністрації Одеської області, Олега Кіпера, внаслідок цієї атаки двоє людей отримали поранення, а також було знищено 120 тонн сільськогосподарської продукції.

У ніч на 24 липня російські війська вкотре завдали ударів по портовій інфраструктурі України. Під обстріл дронами Shahed на Одещині потрапив порт "Рені". За словами голови Ренійської громади Ігора Плехова, зруйновано три склади із зерном.

Зернова угода

Зернова угода, або Чорноморська зернова ініціатива — це угода, досягнута між Росією, Україною, Туреччиною та ООН у червні 2022 року. Метою угоди було забезпечити експорт українського зерна через чорноморські порти, заблоковані з початку російського вторгнення в Україну.

Згідно з умовами угоди, Україна розмінувала свої порти, а Росія гарантувала безпеку суден, що перевозять зерно. Туреччина та ООН відповідали за координацію процесу.

Зернова угода була вкрай важливою для світової економіки, оскільки Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі. Заблоковані порти призвели до зростання цін на зерно та інші продукти харчування, що негативно позначилося на мільйонах людей у всьому світі.

17 липня Росія оголосила про фактичне припинення зернової угоди. Москва звинуватила Україну та Захід у невиконанні частини домовленостей.

"Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. Як сказав уже раніше президент Російської Федерації, спливає термін 17 липня. На жаль, частина, що стосується Росії у цій чорноморській домовленості, не виконана досі. Тому її дія припиняється", — сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

В Адміністрації морських портів України підкреслили, що через саботаж РФ роботи зернового коридору світ не отримав додаткові 25 млн тонн агропродукції. За інформацією АМПУ, за 11 місяців роботи зернової ініціативи Україна поставила 32,5 млн. тонн агропродукції у 45 країн світу, у тому числі понад 4 млн. тонн продовольства країнам Африки.

Ціни не зернові в Україні

Ціни не зернові формуються під впливом багатьох факторів. Звісно, що постійні обстріли українських портів і зерносховищ не можуть сприяти стабільності у формуванні ціни на агропродукцію. Так, за останній тиждень ціни на деякі види агропродукції пішли вгору. Хоча є і винятки, коли ціни навпаки трохи знизились.

Так, за даними порталу моніторингу цін на зернові "Трипілля", середня ціна на пшеницю станом на 24 липня становить 5 209 грн за тонну разом з ПДВ. 17 липня, у день виходу Росії із зерновнової уходи, вона становила 5 176 грн за тонну.

Динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Те саме відбувається і з цінами на горох. Середня ціна на жовтий горох станом на 24 липня становить 5665 грн за тонну разом з ПДВ. Середня ціна на горох 17 липня становила 5298 грн.

Динаміка зміни середньої ціни на жовтий горох в Україні. Фото: tripoli.land

Також значно подорожчала соя. Середня ціна сою на 24 липня становить 18 547 грн за тонну разом з ПДВ. Середня ціна на сою 17 липня становила 17 457 грн.

Динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Вгору пішли і ціни на ріпак. Середня ціна на ріпак на 24 липня становить 13 583 грн за тонну разом з ПДВ. Середня ціна на сою 17 липня становила 12 577 грн.

Динаміка зміни середньої ціни на ріпак в Україні. Фото: tripoli.land

Також подорожчав соняшник. Середня ціна на соняшник на 24 липня становить 14 192 грн за тонну разом з ПДВ. Середня ціна на соняшник 17 липня становила 14 065 грн.

Динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Є і виключення. Наприклад ціни на біле сорго і соняшниковий шпрот протягом тижня не змінювались і становлять 4 237 грн та 8 626 за тонну разом з ПДВ вiдповiдно.

А ось ціни на ячмінь за вказаний період навіть трохи впали. Так, середня ціна на ячмінь на 24 липня становить 4 112 грн за тонну разом з ПДВ. Середня ціна на ячмінь 17 липня становила 4 126 грн.

Динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Також подешевшала кукуруза. Середня ціна на кукурудзу на 24 липня становить 5 017 грн за тонну разом з ПДВ. Середня ціна на кукурузу 17 липня становила 5 096 грн.

Динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої.