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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує пшениця

21 липня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 21 липня 2023
Комбайн у полі пшениці. Фото picjumbo.com/Viktor Hanacek
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Попри війну з Росією, Україна є одним із лідерів з виробництва та експорту зернових. Наша країна є одним з провідних світових виробників та експортерів зернових культур, таких як пшениця, ячмінь, кукурудза та соняшник.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує пшениця.

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Ціни на пшеницю в Україні

Станом на 21 липня середня ціна на пшеницю в Україні становить 5174 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Цікаво, що ціна на пшеницю за останні кілька днів значно впала. Так, ще минулого четверга, 13 липня, середня вартість тонни пшениці становила 5188 грн і навіть зросла до  свого недільного максимума 15 липня. Тоді середня ціна за 1 тонну становила 5192 грн. Наразі ціна є майже мінімальною за тижневий період.

Динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю

Ціни на пшеницю в Україні, як і в більшості інших країн, формуються під впливом різних факторів, які включають як світові, так і внутрішні економічні та політичні умови. Ціна пшениці тісно пов'язана зі світовим попитом та пропозицією на цю зернову культуру. Якщо попит на пшеницю у світовому масштабі високий, а пропозиція обмежена, ціни зазвичай зростають. Вплив світового ринку може бути сильним з огляду на те, що Україна є одним із найбільших експортерів пшениці.

Також на ціни впливають політична та безпекова нестабільність, валютні коливання торгові угоди і внутрішній попит.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзисоняшнику та сої.

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