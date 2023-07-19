Ціни на зернові в Україні 2023 станом на 19 липня

Поле соняшників. Фото: agroexpert.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Попри повномасштабну війну, Україна все ще є одним із провідних світових виробників і експортерів зерна. У 2021 році Україна експортувала 48,99 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Так, війна в Україні негативно вплинула на сільське господарство країни. Багато полів були знищені, а багато фермерів були змушені покинути свої господарства. Однак, попри ці труднощі, Україна продовжує експортувати зерно на світові ринки.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соняшник.

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Ціни на соняшник в Україні

Станом на 18 липня середня ціна на соняшник в Україні становить 14 105 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціна на соняшник. Фото: tripoli.land

Цікаво, що ціна на соняшник упродовж останнього тижня постійно зростала. Так, минулого вівторка, 11 липня, середня вартість тонни соняшника становила 13 639 грн. Наразі ціна є максимальною за тижневий період.

Динаміка цін на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник

Ціни на соняшник коливаються залежно від багатьох факторів, таких як попит та пропозиція на ринку, врожайність, ціни на інші олії та міжнародні фактори.

Наприклад, якщо врожайність соняшника буде низькою, ціни будуть вищими. І навпаки, якщо врожайність соняшника буде високою, ціни будуть нижчими. Витрати на виробництво соняшника також впливають на ціни. Якщо ці витрати будуть підвищені, ціни на соняшник також підуть вгору.

Крім того, ціни на соняшник можуть змінюватися залежно від сезону, країни-виробника та інших факторів.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, однак наша країна і досі залишається одним з провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи.