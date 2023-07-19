Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Ціни на зерно в Україні: скільки коштує соняшник arrow

Ціни на зерно в Україні: скільки коштує соняшник

19 липня 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні 2023 станом на 19 липня
Поле соняшників. Фото: agroexpert.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Попри повномасштабну війну, Україна все ще є одним із провідних світових виробників і експортерів зерна. У 2021 році Україна експортувала 48,99 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Так, війна в Україні негативно вплинула на сільське господарство країни. Багато полів були знищені, а багато фермерів були змушені покинути свої господарства. Однак, попри ці труднощі, Україна продовжує експортувати зерно на світові ринки. 

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соняшник.

Читайте також:

Ціни на соняшник в Україні

Станом на 18 липня середня ціна на соняшник  в Україні становить 14 105 грн за тонну разом з ПДВ. 

Ціна на соняшник. Фото: tripoli.land

Цікаво, що ціна на соняшник упродовж останнього тижня постійно зростала. Так, минулого вівторка, 11 липня, середня вартість тонни соняшника становила 13 639 грн. Наразі ціна є максимальною за тижневий період.

Динаміка цін на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник

Ціни на соняшник коливаються залежно від багатьох факторів, таких як попит та пропозиція на ринку, врожайність, ціни на інші олії та міжнародні фактори.

Наприклад, якщо врожайність соняшника буде низькою, ціни будуть вищими. І навпаки, якщо врожайність соняшника буде високою, ціни будуть нижчими. Витрати на виробництво соняшника також впливають на ціни. Якщо ці витрати будуть підвищені, ціни на соняшник також підуть вгору. 

Крім того, ціни на соняшник можуть змінюватися залежно від сезону, країни-виробника та інших факторів.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, однак наша країна і досі залишається одним з провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з фото

15:10 "Скільки можна красти?": Ольга Сумська емоційно "пройшлася" по українській владі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз