Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Ціни на зерно в Україні: скільки коштує кукурудза arrow

Ціни на зерно в Україні: скільки коштує кукурудза

18 липня 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на кукурудзу в Україні 2023
Качан кукурудзи. Фото agroexpert.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Попри повномасштабну війну в Україні, наша держава досі є одним із провідних світових виробників і експортерів зерна. Україна експортує в інші країни світу такі зернові, як пшениця, овес, кукурудза, ячмінь та інші сільськогосподарські культури.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує кукурудза.

Читайте також:

Ціни на кукурудзу в Україні

Станом на 17 липня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5096 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціна на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Цікаво, що ціна на кукурудзу упродовж останнього тижня трохи знизилась. Так, на початку минулого тижня середня вартість тонни кукурудзи становила 5159 грн за тонну і навіть підіймалась до 5 228 грн за тонну.

Динаміка цін на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на зерно

Ціни на зерно постійно коливаються, і його вартість залежить від безлічі факторів, часом достатньо однієї зміни, щоб ціна впала або злетіла.

Один із ключових факторів — виробничий. Він включає дані про минулорічний маркетинговий рік і прогнози на поточний урожай. Важливо враховувати обсяг посівних площ, залишки від попереднього врожаю, прогнози нового врожаю і навіть терміни його збирання. 

Економічні чинники також впливають на вартість зернових, включаючи обсяги імпорту та експорту, попит та пропозицію, ситуацію на ринку та економічні кризи у країнах-партнерах тощо. 

Однак найбільш невловимим та непередбачуваним є погодний фактор. Довгострокові прогнози тут складно скласти, і погіршення погодних умов в основних країнах-виробниках може затримати збирання врожаю, що призведе до зменшення обсягів зерна. Це своєю чергою спричинить зростання цін не тільки всередині країни-виробника, а й на світовому ринку.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, однак наша країна і досі залишається одним з провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз