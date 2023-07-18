Ціни на кукурудзу в Україні 2023

Качан кукурудзи. Фото agroexpert.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Попри повномасштабну війну в Україні, наша держава досі є одним із провідних світових виробників і експортерів зерна. Україна експортує в інші країни світу такі зернові, як пшениця, овес, кукурудза, ячмінь та інші сільськогосподарські культури.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує кукурудза.

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Ціни на кукурудзу в Україні

Станом на 17 липня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5096 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціна на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Цікаво, що ціна на кукурудзу упродовж останнього тижня трохи знизилась. Так, на початку минулого тижня середня вартість тонни кукурудзи становила 5159 грн за тонну і навіть підіймалась до 5 228 грн за тонну.

Динаміка цін на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на зерно

Ціни на зерно постійно коливаються, і його вартість залежить від безлічі факторів, часом достатньо однієї зміни, щоб ціна впала або злетіла.

Один із ключових факторів — виробничий. Він включає дані про минулорічний маркетинговий рік і прогнози на поточний урожай. Важливо враховувати обсяг посівних площ, залишки від попереднього врожаю, прогнози нового врожаю і навіть терміни його збирання.

Економічні чинники також впливають на вартість зернових, включаючи обсяги імпорту та експорту, попит та пропозицію, ситуацію на ринку та економічні кризи у країнах-партнерах тощо.

Однак найбільш невловимим та непередбачуваним є погодний фактор. Довгострокові прогнози тут складно скласти, і погіршення погодних умов в основних країнах-виробниках може затримати збирання врожаю, що призведе до зменшення обсягів зерна. Це своєю чергою спричинить зростання цін не тільки всередині країни-виробника, а й на світовому ринку.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, однак наша країна і досі залишається одним з провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця.