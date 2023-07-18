Цены на кукурузу в Украине 2023

Кочан кукурузы. Фото agroexpert.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, наше государство является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Украина экспортирует в другие страны мира такие зерновые, как пшеница, овес, кукуруза, ячмень и другие сельскохозяйственные культуры.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит кукуруза.

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Цены на кукурузу в Украине.

По состоянию на 17 июля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5096 грн за тонну вместе с НДС.

Цена на кукурузу. Фото: tripoli.land

Интересно, что цена на кукурузу за последнюю неделю немного снизилась. Так, в начале прошлой недели средняя стоимость тонны кукурузы составляла 5159 грн за тонну и даже поднималась до 5 228 грн за тонну.

Динамика цен на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на зерно

Цены на зерно постоянно колеблются, и его стоимость зависит от множества факторов, порой достаточно одного изменения, чтобы цена упала или взлетела.

Один из ключевых факторов — производственный. Он включает данные о прошлогоднем маркетинговом годе и прогнозах на текущий урожай. Важно учитывать объем посевных площадей, остатки предыдущего урожая, прогнозы нового урожая и даже сроки его уборки.

Экономические факторы также влияют на стоимость зерновых, включая объемы импорта и экспорта, спрос и предложение, ситуацию на рынке и экономические кризисы в странах-партнерах.

Однако наиболее непредсказуемым является погодный фактор. Долгосрочные прогнозы здесь сложно составить, и ухудшение погодных условий в основных странах-производителях может задержать уборку урожая, что приведет к уменьшению объемов зерна. Это в свою очередь приведет к росту цен не только внутри страны-производителя, но и на мировом рынке.

Напомним, что в Украине второй год подряд продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница .