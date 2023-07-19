Цены на подсолнечник в Украине 2023

Поле подсолнухов Фото agroexpert.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на полномасштабную войну, Украина все еще является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. В 2021 году Украина экспортировала 48,99 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Да, война в Украине негативно повлияла на сельское хозяйство страны. Многие поля были уничтожены, а многие фермеры были вынуждены покинуть свои хозяйства. Однако, несмотря на эти сложности, Украина продолжает экспортировать зерно на мировые рынки.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит подсолнечник.

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Цены на подсолнечник в Украине.

По состоянию на 18 июля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 14 105 грн за тонну вместе с НДС.

Цена на подсолнечник. Фото: tripoli.land

Интересно, что цена на подсолнечник на протяжении последней недели постоянно росла. Так, в прошлый вторник, 11 июля, средняя стоимость тонны подсолнечника составила 13 639 грн. Сейчас цена является максимальной за недельный период.

Динамика цен на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник

Цены на подсолнечник колеблются в зависимости от многих факторов, таких как спрос и предложение на рынке, урожайность, цены на другие масла и международные факторы.

Например, если урожайность подсолнечника будет низкой, цены будут выше. И наоборот, если урожайность подсолнечника будет высокой, цены будут ниже. Расходы на производство подсолнечника также влияют на цены. Если эти расходы будут повышены, цены на подсолнечник тоже пойдут вверх.

Кроме того, цены на подсолнечник могут меняться в зависимости от сезона, страны-производителя и других факторов.

Напомним, что в Украине второй год подряд продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы.