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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує соя

20 липня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 20 липня 2023
Збір сої. Фото: Unsplash/James Baltz
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Попри війну, Україна продовжує експортувати зерно. Україна є одним із найбільших виробників зерна у світі, а її зерно користується величезним попитом на світовому ринку. Експорт зерна з України допомагає забезпечити продовольчу безпеку в світі: наша країна є одним з найбільших експортерів пшениці, кукурудзи та олії.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соя.

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Ціни на сою в Україні

Станом на 20 липня середня ціна на сою в Україні становить 18 547 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціна на сою. Фото: tripoli.land

Цікаво, що ціна на сою за останні кілька днів значно зросла. Так, ще минулої середи, 12 липня, середня вартість тонни сої становила 17 710 грн, коливалась у цих межах протягом тижня, а у вівторок, 18 липня, різко пішла вгору. Наразі ціна є максимальною за тижневий період.

Динаміка цін на сою. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою

Попит на сою зростає у всьому світі, оскільки її використовують у виробництві продуктів харчування, кормів для тварин та біопалива. При цьому пропозиція сої обмежена, оскільки вона є сільськогосподарською культурою, на яку впливають погодні умови та інші фактори.

Крім того, ціна на сою може бути пов'язана із цінами на інші сільськогосподарські культури, такі як пшениця, кукурудза та ріпак. Залежить ціна на цю культуру і від політичних подій.  Наприклад, торговельні війни, або блокада можуть спричинити зниження пропозиції сої, що може призвести до зростання цін.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику.

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