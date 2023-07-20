Цены на зерновые в Украине 2023 г. по состоянию на 19 июля 2023 г.

Сбор сои. Фото: Unsplash/James Baltz

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на войну, Украина продолжает экспортировать зерно. Украина является одним из крупнейших производителей зерна в мире, а ее зерно пользуется огромным спросом на мировом рынке. Экспорт зерна из Украины помогает обеспечить продовольственную безопасность в мире: наша страна является одним из крупнейших экспортеров пшеницы, кукурузы и растительного масла.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит соя.

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Цены на сою в Украине.

По состоянию на 19 июля средняя цена на сою в Украине составляет 18547 грн за тонну вместе с НДС.

Цена на сою. Фото: tripoli.land

Интересно, что цена на сою за последние несколько дней значительно выросла. Так, еще в прошлую среду, 12 июля, средняя стоимость тонны сои составляла 17 710 грн, колебалась в этих пределах в течение недели, а во вторник, 18 июля, резко пошла вверх. Сейчас цена является максимальной за недельный период.

Динамика цен на сою. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою

Спрос на сою растет во всем мире, поскольку ее используют в производстве продуктов питания, кормов для животных и биотоплива. При этом предложение сои ограничено, поскольку она является сельскохозяйственной культурой, на которую влияют погодные условия и другие факторы.

Кроме того, цена на сою может быть связана с ценами на другие сельскохозяйственные культуры, такие как пшеница, кукуруза и рапс. Зависит цена на эту культуру и вид политических событий. Например, торговые войны или блокада могут стать причиной снижения предложения сои, что может привести к росту цен.

Напомним, что в Украине второй год подряд продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника.