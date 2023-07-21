Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Цены на зерно в Украине: сколько стоит пшеница arrow

Цены на зерно в Украине: сколько стоит пшеница

21 июля 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 июля 2023 года
Комбайн в поле пшеницы. Фото picjumbo.com/Viktor Hanacek
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Несмотря на войну с Россией, Украина является одним из лидеров по производству и экспорту зерновых. Наша страна является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза и подсолнечник.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит пшеница.

Читайте также:

Цены на пшеницу в Украине.

По состоянию на 21 июля средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5174 грн. за тонну вместе с НДС.

средняя цена на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Интересно, что цена на пшеницу за последние несколько дней значительно упала. Так, еще в прошлый четверг, 13 июля, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 5188 грн и даже выросла до своего воскресного максимума 15 июля. Тогда средняя цена за 1 тонну составляла 5192 гривны. Сейчас цена почти минимальная за недельный период.

Динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу

Цены на пшеницу в Украине, как и в большинстве других стран, формируются под влиянием различных факторов, включающих как мировые, так и внутренние экономические и политические условия. Цена пшеницы тесно связана с мировым спросом и предложением на зерновую культуру. Если спрос на пшеницу в мировом масштабе высок, а предложение ограничено, цены, как правило, растут. Влияние мирового рынка может быть сильным, учитывая, что Украина является одним из крупнейших экспортеров пшеницы.

Также на цены влияют политическая нестабильность и проблемы безопасности в условиях войны, а также валютные колебания торговых соглашений и внутренний спрос.

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и сои.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Украинский беспилотник "Сыч". Цена, задачи и эффективность

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз