Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 июля 2023 года

Комбайн в поле пшеницы. Фото picjumbo.com/Viktor Hanacek

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на войну с Россией, Украина является одним из лидеров по производству и экспорту зерновых. Наша страна является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза и подсолнечник.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит пшеница.

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Цены на пшеницу в Украине.

По состоянию на 21 июля средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5174 грн. за тонну вместе с НДС.

средняя цена на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Интересно, что цена на пшеницу за последние несколько дней значительно упала. Так, еще в прошлый четверг, 13 июля, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 5188 грн и даже выросла до своего воскресного максимума 15 июля. Тогда средняя цена за 1 тонну составляла 5192 гривны. Сейчас цена почти минимальная за недельный период.

Динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу

Цены на пшеницу в Украине, как и в большинстве других стран, формируются под влиянием различных факторов, включающих как мировые, так и внутренние экономические и политические условия. Цена пшеницы тесно связана с мировым спросом и предложением на зерновую культуру. Если спрос на пшеницу в мировом масштабе высок, а предложение ограничено, цены, как правило, растут. Влияние мирового рынка может быть сильным, учитывая, что Украина является одним из крупнейших экспортеров пшеницы.

Также на цены влияют политическая нестабильность и проблемы безопасности в условиях войны, а также валютные колебания торговых соглашений и внутренний спрос.

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и сои.