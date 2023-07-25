Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 июля 2023 года

Зерно на фоне украинской символики. Фото: ndtvimg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Россия уже несколько дней подряд уничтожает портовую инфраструктуру Украины. Под постоянными в эти дни обстрелами находятся порты в Одесской области. Эта инфраструктура использовалась в рамках реализации так называемого зерновой сделки, благодаря которой отечественные аграрии экспортировали зерновые за границу.

Новини.LIVE рассказывают, как в Украине изменились цены на зерно после обстрелов РФ.

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Обстрелы портовой инфраструктуры Украины

В ночь на 17 июля произошел взрыв на Крымском мосту, что повлекло за собой повреждение автомобильной части объекта. Российские власти заявили, что за взрывом стоят украинские спецслужбы.

С этого времени российские вооруженные силы проводили регулярные массированные атаки на украинскую портовую инфраструктуру, служившую основным каналом для экспорта украинского зерна на мировые рынки.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак еще после первого обстрела, произошедшего в ночь на 18 июля, высказал предположение о том, что атака российских сил на Одессу и Николаев связана с попыткой России препятствовать экспорту украинского зерна. Он отметил, что такие акции со стороны страны-террориста могут создать угрозу жизни 400 миллионов человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта.

В результате атаки, которая произошла в ночь на 19 июля в Одессе и Одесской области, пострадали не менее десяти человек. Кроме того, были повреждены дома, включая жилые дома, а также объекты портовой инфраструктуры, в том числе зерновой и масличный терминалы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эту атаку одной из самых разрушительных с начала войны.

"Одна из самых ужасных ночей. Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения" , — написал он.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский сообщил, что российские военные вывели из строя значительную часть экспортной инфраструктуры порта в городе Черноморск Одесской области, а также уничтожили 60 тысяч тонн зерна.

"Ночной удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления объектов, пострадавших этой ночью, понадобится не менее года. В порту Черноморска также были уничтожены 60 тысяч т зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно" — заявили в службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

В ночь на пятницу, 21 июля, была зафиксирована ракетная атака со стороны российских вооруженных сил на зерновые терминалы сельскохозяйственного предприятия в Одесской области. По информации оперативного командования "Юг", две ракеты типа "Калибр" поразили зернохранилища, в результате чего произошел пожар на территории предприятия. Позже еще одна ракета поразила предприятие, повредив сельскохозяйственную и спасательную технику.

Согласно заявлению главы военной администрации Одесской области, Олега Кипера, в результате этой атаки два человека получили ранения, а также было уничтожено 120 тонн сельскохозяйственной продукции.

В ночь на 24 июля российские войска в очередной раз нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины. Под обстрел дронами Shahed в Одесской области попал порт "Рени". По словам главы Ренийской общины Игоря Плехова, разрушены три склада с зерном.

Зерновое соглашение

Зерновое соглашение или Черноморская зерновая инициатива — это соглашение, достигнутое между Россией, Украиной, Турцией и ООН в июне 2022 года. Целью соглашения было обеспечить экспорт украинского зерна через черноморские порты, заблокированные с начала российского вторжения в Украину.

Согласно условиям соглашения Украина разминировала свои порты, а Россия гарантировала безопасность судов, перевозящих зерно. Турция и ООН отвечали за координацию процесса.

Зерновое соглашение было крайне важным для мировой экономики, поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире. Заблокированные порты привели к росту цен на зерно и другие продукты питания, что негативно отразилось на миллионах людей по всему миру.

17 июля Россия объявила о фактическом прекращении зернового соглашения. Москва обвинила Украину и Запад в невыполнении части договоренностей.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Администрации морских портов Украины подчеркнули , что из-за саботажа РФ работы зернового коридора мир не получил дополнительные 25 млн тонн агропродукции. По информации АМПУ, за 11 месяцев работы зерновой инициативы Украина поставила 32,5 млн тонн агропродукции в 45 стран мира, в том числе более 4 млн тонн продовольствия странам Африки.

Цены не зерновые в Украине.

Цены на зерновые формируются под влиянием многих факторов. Постоянные обстрелы украинских портов и зернохранилищ не могут способствовать стабильности в формировании цены на агропродукцию. Так, за последнюю неделю цены на некоторые виды агропродукции пошли вверх. Хотя есть и исключения, когда цены наоборот немного снизились.

Так, по данным портала мониторинга цен на зерновые "Триполье", средняя цена на пшеницу по состоянию на 24 июля составляет 5209 грн за тонну вместе с НДС. 17 июля, в день выхода России из зерновнового ухода, она составляла 5176 грн за тонну.

Динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

То же происходит и с ценами на горох. Средняя цена на желтый горох на 24 июля составляет 5665 грн за тонну вместе с НДС. Средняя цена гороха 17 июля составила 5298 грн.

Динамика изменения средней цены на горох в Украине. Фото: tripoli.land

Также значительно подорожала соя. Средняя цена сой на 24 июля составляет 18547 грн за тонну вместе с НДС. Средняя цена на сою 17 июля составила 17457 грн.

Динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Наверх пошли и цены на рапс. Средняя цена на рапс на 24 июля составляет 13583 грн за тонну вместе с НДС. Средняя цена на сою 17 июля составила 12577 грн.

Динамика изменения средней цены на рапс в Украине. Фото: tripoli.land

Также подорожал подсолнечник. Средняя цена на подсолнечник на 24 июля составляет 14192 грн за тонну вместе с НДС. Средняя цена на подсолнечник 17 июля составила 14065 грн.

Динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Есть и исключение. Например, цены на белое сорго и подсолнечный шпрот в течение недели не изменялись и составляют 4 237 грн и 8 626 за тонну вместе с НДС соответственно.

А вот цены на ячмень за указанный период даже немного упали. Так, средняя цена на ячмень на 24 июля составляет 4112 грн за тонну вместе с НДС. Средняя цена на ячмень 17 июля составила 4126 грн.

Динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Также подешевела кукуруза. Средняя цена на кукурузу на 24 июля составляет 5017 грн за тонну вместе с НДС. Средняя цена на кукурузу 17 июля составила 5096 грн.

Динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы , подсолнечника и сои .