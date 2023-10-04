Ціни на зернові в Україні станом на 4 жовтня 2023

Поле кукурудзи. Фото: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт зернових з України у 2023 році значно скоротився порівняно з довоєнним рівнем. Основною причиною скорочення експорту є блокада українських портів на Чорному морі з боку Росії. До початку війни Україна експортувала близько 60% зерна через ці порти. Наразі Україна експортує зерно через західні прикордонні переходи та порти Дунаю, а також залізницею. Однак ці маршрути менш ефективні та більш дорогі, ніж експорт через Чорне море. Проте деяким судам все ж таки вдається вийти з чорноморських портів України. Нещодавно представник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону сказав, що з портів Одеси попри блокаду вийшли п'ять суден.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 4 жовтня.

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Станом на 4 жовтня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 3706 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 4 жовтня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на кукурудзу упродовж останніх днів трохи впала. Так, у четвер, 21 вересня, середня вартість тонни пшениці становила 3828 гривен. Вже в п'ятницю, 29 вересня, ціна на кукурудзу впала до свого тижневого мінімуму — 3641 грн, а потім зросла до 3646 грн, а згодом до 3706 грн за тонну.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються під впливом різних факторів, таких як урожайність, попит та пропозиція, світові ціни на зерно та інших.

Урожайність кукурудзи залежить від різних елементів, включаючи погодні умови, родючість ґрунтів, методи вирощування, що застосовуються, та інші фактори, що впливають. Аномальні погодні явища, такі як посухи чи інтенсивні дощі, можуть знизити врожайність, що, своєю чергою, призводить до підвищення цін на кукурудзу.

Попит на кукурудзу в Україні визначається рівнем внутрішнього споживання, обсягами експорту зерна та світовими цінами на кукурудзу. Крім того, ціни на кукурудзу можуть зазнавати впливу політичних змін, коливань валютних курсів, змін тарифів на експорт та імпорт, а також інших факторів.

На даний момент ціни на кукурудзу в Україні та у всьому світу продовжують зазнавати значного впливу від блокади морських портів України, що призвело до зменшення обсягів експорту зерна. Крім того, російська інтервенція призвела до пошкодження сільськогосподарських угідь та сільгосптехніки, що також вплинуло на зниження виробництва зерна у країні.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, ячмінь та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.