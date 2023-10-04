Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Ціни на зерно в Україні: скільки коштує кукурудза у жовтні arrow

Ціни на зерно в Україні: скільки коштує кукурудза у жовтні

4 жовтня 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 4 жовтня 2023
Поле кукурудзи. Фото: freepik.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Експорт зернових з України у 2023 році значно скоротився порівняно з довоєнним рівнем. Основною причиною скорочення експорту є блокада українських портів на Чорному морі з боку Росії. До початку війни Україна експортувала близько 60% зерна через ці порти. Наразі Україна експортує зерно через західні прикордонні переходи та порти Дунаю, а також залізницею. Однак ці маршрути менш ефективні та більш дорогі, ніж експорт через Чорне море. Проте деяким судам все ж таки вдається вийти з чорноморських портів України. Нещодавно представник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону сказав, що з портів Одеси попри блокаду вийшли п'ять суден.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 4 жовтня.

Читайте також:

Станом на 4 жовтня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 3706 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 4 жовтня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на кукурудзу упродовж останніх днів трохи впала. Так, у четвер, 21 вересня, середня вартість тонни пшениці становила 3828 гривен. Вже в п'ятницю, 29 вересня, ціна на кукурудзу впала до свого тижневого мінімуму — 3641 грн, а потім зросла до 3646 грн, а згодом до 3706 грн за тонну.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються під впливом різних факторів, таких як урожайність, попит та пропозиція, світові ціни на зерно та інших.

Урожайність кукурудзи залежить від різних елементів, включаючи погодні умови, родючість ґрунтів, методи вирощування, що застосовуються, та інші фактори, що впливають. Аномальні погодні явища, такі як посухи чи інтенсивні дощі, можуть знизити врожайність, що, своєю чергою, призводить до підвищення цін на кукурудзу.

Попит на кукурудзу в Україні визначається рівнем внутрішнього споживання, обсягами експорту зерна та світовими цінами на кукурудзу. Крім того, ціни на кукурудзу можуть зазнавати впливу політичних змін, коливань валютних курсів, змін тарифів на експорт та імпорт, а також інших факторів.

На даний момент ціни на кукурудзу в Україні та у всьому світу продовжують зазнавати значного впливу від блокади морських портів України, що призвело до зменшення обсягів експорту зерна. Крім того, російська інтервенція призвела до пошкодження сільськогосподарських угідь та сільгосптехніки, що також вплинуло на зниження виробництва зерна у країні.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, ячмінь та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз