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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує ріпак у серпні

31 серпня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 31 серпня 2023
Поле ріпаку. Фото: pixabay.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших експортерів ріпаку в світі. У 2022/23 маркетинговому році (липень-червень) експорт українського насіння рапсу склав 3,4 млн тонн. Проте, нажаль блокування на вивозу сільськогосподарської продукції з українських портів у Чорному морі призводить до зростання тиску на закупівельні ціни, а низький попит та ціни в країнах ЄС практично паралізують торгівлю в Україні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує ріпак.

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Станом на 31 серпня середня ціна на ріпак в Україні становить 12591 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ріпак в Україні станом на 31 серпня. Фото: tripoli.landние

При цьому ціна на ріпак упродовж останніх днів сильно впала. Так, у середу, 23 серпня, середня вартість тонни ріпака становила 12765 грн. Відтоді ціна на цей вид зернових культур декілька разів впала: спочатку до 12746 грн за тонну, а потім до 12656 і, з рештою, до 12591 грн за тонну. Наразі ціна на ріпак є мінімальною за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ріпак в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ріпак в Україні

Ціноутворення на ріпак в Україні в даний час демонструє складну динаміку, яку впливає кілька чинників одночасно. Економічні виклики, пов'язані з війною, залишають глибокий слід на аграрному секторі та загальній економіці України. Ця складна ситуація призвела до зменшення обсягів вирощуваного ріпаку та невизначеності щодо його подальшого експорту. Зростаючий попит на ріпак з боку країн Європейського Союзу також є однією з ключових причин, що впливають на цінову політику.

Додатковою динамікою стає дефіцит соняшникової олії на світовому ринку, що зробило ріпак ще більш привабливим альтернативним варіантом. Конкуренція між цими двома видами олій веде до зростання попиту на ріпак, що призводить до підвищення його вартості.

Формування вартості рапсу в основному залежить від балансу попиту зі сторони експортерів і пропозиції, так як лише невелика доля від загального обсягу виробництва рапсу в Україні йде на внутрішній ринок. Основна доля продукції спрямована на світовий ринок,

Крім оцінки органолептичних і фізико-хімічних характеристик, одним із найважливіших факторів при оцінці рапсу є вміст ГМО. В Україні максимально допустима кількість ГМО в рапс становить 0,9%, в той час як, наприклад, в Китаї це значення знаходиться в діапазоні 0,1-0,5%.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна яменютонна пшениці та кукурудзу. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.   

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