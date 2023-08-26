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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує пшениця у серпні

26 серпня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 26 серпня 2023
Пшениця у руках. Фото: humboldtssecretsupplies.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Україна відіграє значну роль серед провідних світових постачальників зерна. Вона активно вирощує та експортує різноманітні зернові культури, такі як пшениця, кукурудза та ячмінь. Проте російське вторгнення, блокада та руйнування портів у Чорному морі мали негативний вплив на вивіз зернових з України. В результаті ціни на зерно на світовому ринку почали зростати, викликаючи серйозні побоювання щодо продовольчої безпеки у світі. Втім, у Мінагрополітики впевнені, що Україна зможе експортувати пшениці не менше, ніж минулоріч. За даними відмоства, погодні умови дадуть змогу аграріям зібрати та експортувати не менше пшениці протягом маркетингового року 2023/2024, порівняно з попереднім сезоном. Цього вдасться досягти навіть при зменшенні виробничих площ на 20%.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує пшениця.

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Станом на 26 серпня середня ціна на пшеницю в Україні становить 4298 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 26 серпня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів сильно впала. Так, у п'ятницю, 18 серпня, середня вартість тонни пшениці становила 4595 грн і відтоді практично постійно падала до 4274 грн за тонну, що становило мінімум за тиждень. Він був зафіксований у четвер, 24 серпня.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Війна в Україні має значний вплив на ринок зернових. Через складну ситуацію експортери пшениці зазнали значих труднощів.

Війна призвела до зупинення роботи багатьох українських портів, що ускладнило процес експорту. Крім цього, воєнні дії суттєво вплинули на врожай пшениці в Україні. Пошкодження посівних площ та сільгосптехніки внаслідок бойових дій призвело до скорочення виробництва пшениці.

Окрім цього, цінова динаміка на ринку пшениці формується під впливом різноманітних факторів. Україна є одним із найбільших експортерів пшениці у світі. Тому ціни на пшеницю в Україні багато в чому залежить від цін на пшеницю на світових ринках. Кліматичні  умови також впливають на врожайність пшениці. Крім того, впливає на ціни і рівень попиту. Попит на пшеницю в Україні залежить від внутрішнього споживання, експорту та імпорту.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соя та ріпак. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна яменю та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.  

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